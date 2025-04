El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, expresó fuertes críticas hacia Axel Kicillof en medio de la interna con La Cámpora y Cristina Kirchner.

“La jefatura política es de Cristina, el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires es Máximo, y Axel es el gobernador, al cual tratamos de que le vaya de la mejor manera posible, le aprobamos absolutamente todas las leyes, tratamos de trabajar mancomunadamente de alguna manera, pero no es mi referente político, mi referente político es Cristina y Máximo, y trabajamos en conjunto con ellos”, lanzó Dichiara en el programa bahiense “Asociación ilícita”.

A continuación, reveló que La Cámpora y algunos intendentes no querían a Kicillof como Gobernador:

“Axel no es el conductor del peronismo, es un gobernador. Todos los cargos que tuvo, los tuvo gracias a Cristina, Cristina lo puso de Ministro de Economía, lo puso de Diputado Nacional, lo puso de Gobernador, lo volvió a poner de Gobernador, las dos veces en contra de todos los intendentes y de toda La Cámpora”.

“Nadie quería que Axel sea el gobernador y fue Cristina la que decidió que vaya, la segunda vez nuevamente volvió a ser Cristina la que quiso que vaya”, ratificó el ex intendente de Monte Hermoso.

En medio de la interna y de la disputa de liderazgos, expresó:

“La jefa política es Cristina, la líder. Líder no es cualquiera, el líder es una persona que a vos te tiene que subyugar, te tiene que convencer, tiene que tener convicción, personalidad, impronta, ir al frente. Menem para mí era un líder, Alfonsín para mí era un líder, Néstor era un líder, vos estabas al lado de ellos y se te pone la piel de gallina, y no es lo mismo hablar con él que con cualquiera, te bajan líneas concretas. Creo que Cristina es líder y Axel es un buen gobernador, aunque creo que no puede liderar el partido justicialista”.

Por último, marcó cuál fue el punto de inflexión en la relación entre Kicillof y Cristina Kirchner:

“Creo que a Axel la traiciona cuando no la apoya para ser presidente del PJ Nacional, parece que ese es un momento, un punto de inflexión”.