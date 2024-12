La foto de unidad en Moreno no logró emparchar la fisura en el partido en la cruzada de La Cámpora contra Axel Kicillof. Luego de que el Gobernador, “por cuestiones de agenda”, no estuviera presente en el acto de asunción de Cristina Fernández de Kirchner al PJ Nacional, comenzaron nuevamente los cruces.

Este domingo, en una entrevista radial, la senadora kirchnerista, Juliana Di Tullio, se refirió a la ausencia del mandatario provincial y dijo: “Kicillof tiene su propia escala de importancia, lo que es más importante, lo que es secundario. Si yo hubiera estado en el lugar del Gobernador, hubiera ido al acto”.

En otro tramo de la nota que brindó a Futurock, la legisladora de la Primera Sección fue consultada por un eventual desdoblamiento de elecciones provinciales y aseguró que si en la última elección a Presidente los gobernadores no hubieran usado este mecanismo “hoy no gobernaría Javier Milei. No es bueno desdoblar en ningún caso”.

"Para el pueblo peronista no es bueno un desdoblamiento, somos un proyecto nacional no provincial".

“No puede ser más importante ganar el concejo deliberante o las legislaturas, y no la representación nacional en las cámaras. Al electorado le hablamos de un proyecto de país. El peronismo tiene cada vez menos representación a nivel provincial, creo que eso fue un error, a nivel nacional”, sentenció Di Tullio.