El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su asistencia al acto convocado por Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la cumbre del PJ bonaerense, en una jornada de alto voltaje político. El encuentro, que se realizará hoy al mediodía en Moreno, busca fortalecer la posición del Partido Justicialista provincial en su rol de oposición frente al gobierno de Javier Milei, en medio de un contexto de tensiones internas dentro del peronismo.

En una conferencia de prensa, Kicillof respondió a preguntas de los periodistas, aclarando que, si bien no es consejero del Partido Justicialista y no ha participado en reuniones anteriores de la cúpula partidaria desde que asumió como gobernador, aceptó la invitación extendida por Máximo Kirchner para estar presente. "Tengo una agenda complicada, pero voy a hacer una pasada para estar allí", afirmó el mandatario, dejando en claro que su presencia no implica una participación activa en las decisiones de la reunión, sino que será una asistencia puntual.

Puede interesarte

La cita en Moreno se dará en un contexto de polarización política, en el que Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner buscarán delinear una estrategia de cara a las futuras elecciones, con un fuerte enfoque en posicionarse como alternativa ante el presidente Javier Milei. La ex presidenta y el líder del PJ bonaerense estarán acompañados por figuras clave del kirchnerismo, como el ex candidato presidencial y actual referente del Frente Renovador, Sergio Massa.

Puede interesarte

Sin embargo, Kicillof no descuidará su propia agenda y, a las 17.00 de este mismo lunes, encabezará un acto en San Martín junto al Ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y el Intendente local, Fernando Moreira. Este evento será clave y coincide con el primer año de gestión del gobierno nacional. En ese sentido, criticará la política económica de Javier Milei, a quien acusó de llevar adelante un "ajuste convencional" que afecta a sectores clave como la industria, la educación y los barrios bonaerenses.

Puede interesarte

En el marco de esta jornada cargada de actividad política, Kicillof se mostró firme en su postura frente al modelo económico del gobierno nacional, asegurando que, mientras el oficialismo celebra “en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires la realidad es bien distinta, con sectores como la industria, las universidades y los barrios populares sufriendo las consecuencias de las políticas de ajuste”.

La presencia de Kicillof en la reunión del PJ provincial será observada como un gesto hacia el kirchnerismo, aunque su atención también estará puesta en consolidar su propia imagen como líder bonaerense, crítico del gobierno de Javier Milei, en un escenario político cada vez más polarizado.