El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires avanzó un paso más en el proceso interno que desembocará en las elecciones del 15 de marzo y donde ya tiene a Axel Kicillof como nuevo titular del partido.

En las últimas horas la Junta Electoral partidaria asignó número y color a las listas oficializadas en distintos distritos bonaerenses.

Tanto el Movimiento Derecho al Futuro, referenciado en Kicillof, como La Cámpora buscarán conducir el PJ en Morón, Navarro, San Miguel, Tres de Febrero, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate, Magdalena, Junín, Lincoln, General Pueyrredón, Lobería, Balcarce, Coronel Suárez, Tornquist, Roque Pérez y Saladillo.

En las listas aparecen algunos nombres ya conocidos en la política. En Roque Pérez, aparece Eliana Gasparini, hija del fallecido exintendente "Chinchu", que encabeza una de las listas.

En Tres de Febrero, el exministro Alejandro Federico Collia enfrentará al concejal Juan Debandi, quien fuese vicepresidente de AABE en el gobierno de Alberto Fernández, ligado a La Cámpora.

En Navarro, el exintendente y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación, Santiago Maggiotti, desafía a Romina Re, respaldada por el actual jefe comunal y exaliado Facundo Diz.

También se presentan en Lincoln, el exintendente Jorge Abel Fernández, y en San Nicolás, la actual Presidenta del Puerto y jefa del bloque de concejales, Cecilia Comerio.

Con las resoluciones, quedaron consolidadas las denominaciones para la disputa “Celeste 2”, “Azul 4” y “Blanco 6”. En algunos casos, además del color y número, las listas incorporan lemas como “Perón vuelve”; "Patria sí, colonia no" o “Peronismo de todos”.

Primera

Morón

CLAUDIO DAVID ROMAN - CELESTE “Perón Vuelve” 2

PAULA NATALIA MAJDANSKI - AZUL 4

Navarro

SANTIAGO A MAGGIOTTI - CELESTE 2

ROMINA MABEL RE - AZUL 4

San Miguel

JUAN JOSE ANDRES CASTRO - CELESTE 2

SANTIAGO RICARDO ENRIQUE FIDANZA - AZUL 4

HECTOR OSCAR FERNANDEZ - BLANCO 6



Tres de Febrero

ALEJANDRO FEDERICO COLLIA - BLANCO 6

JUAN AGUSTIN DEBANDI - AZUL “Peronismo de Todos” 4

Segunda

San Antonio de Areco

MARTIN LOBOS - AZUL 4

RAMIRO FERNANDO RAMALLO - BLANCO 6

San Nicolás

CECILIA COMERIO - AZUL 4

SEBASTIAN VIGNOLES - BLANCO 6

Zárate

ANA MARIA ALMIRON - AZUL 4

LEANDRO MATILLA - CELESTE 2

Tercera

Magdalena

JUAN CARLOS GARCÍA - CELESTE 2

MIRNA E. GURINA - AZUL 4

Cuarta

Junín

FERNANDO BURGOS - CELESTE 2

CRISTINA TEJO - AZUL 4

CLAUDIO CAMILO - BLANCO 6

Lincoln

JORGE ABEL FERNANDEZ - CELESTE 2

NICOLAS MIGUEL ROSAS - AZUL 4

Quinta

General Pueyrredón

DANIEL ESTEBAN DI BARTOLO - AZUL “Patria si, Colonia no” 4

ADRIANA FRANCISCA DONZELLI - BLANCO 6

Lobería

NATALIA LORENA BERAZA - CELESTE 2

JOSE HERNAN ORBAICETA - AZUL 4

EVA LETICIA TOLEDO - BLANCO 6

Balcarce

EDUARDO JORGE GUSMAN - Celeste 2

SERGIO FABIAN ARANAGA - Azul 4

Sexta

Coronel Suárez

MARIA ALESANDRA SANTAROSSA - AZUL 4

DAMIAN ALBERTO MEIER - BLANCO 6

Tornquist

ALBERTO JOSE MUSSO - AZUL 4

JUAN CARLOS GISLER - CELESTE 2

Séptima

Roque Pérez

ELIANA SOLEDAD GASPARINI- AZUL 4

HOMERO EDUARDO SALAS - BLANCO 6

Saladillo

ELBIO FABIAN SALGUERO - CELESTE 2

DIEGO ANTONIO YANSON - AZUL 4