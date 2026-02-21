Internas PJ Bonaerense: Avanza la confirmación de listas locales y habrá competencia abierta en varios municipios
La Junta electoral asignó número y color. Por el momento, la competencia se habilitó en diecisiete distritos. Cuáles son y quiénes encabezan cada lista.
El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires avanzó un paso más en el proceso interno que desembocará en las elecciones del 15 de marzo y donde ya tiene a Axel Kicillof como nuevo titular del partido.
En las últimas horas la Junta Electoral partidaria asignó número y color a las listas oficializadas en distintos distritos bonaerenses.
Tanto el Movimiento Derecho al Futuro, referenciado en Kicillof, como La Cámpora buscarán conducir el PJ en Morón, Navarro, San Miguel, Tres de Febrero, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate, Magdalena, Junín, Lincoln, General Pueyrredón, Lobería, Balcarce, Coronel Suárez, Tornquist, Roque Pérez y Saladillo.
En las listas aparecen algunos nombres ya conocidos en la política. En Roque Pérez, aparece Eliana Gasparini, hija del fallecido exintendente "Chinchu", que encabeza una de las listas.
En Tres de Febrero, el exministro Alejandro Federico Collia enfrentará al concejal Juan Debandi, quien fuese vicepresidente de AABE en el gobierno de Alberto Fernández, ligado a La Cámpora.
En Navarro, el exintendente y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación, Santiago Maggiotti, desafía a Romina Re, respaldada por el actual jefe comunal y exaliado Facundo Diz.
También se presentan en Lincoln, el exintendente Jorge Abel Fernández, y en San Nicolás, la actual Presidenta del Puerto y jefa del bloque de concejales, Cecilia Comerio.
Con las resoluciones, quedaron consolidadas las denominaciones para la disputa “Celeste 2”, “Azul 4” y “Blanco 6”. En algunos casos, además del color y número, las listas incorporan lemas como “Perón vuelve”; "Patria sí, colonia no" o “Peronismo de todos”.
Primera
Morón
CLAUDIO DAVID ROMAN - CELESTE “Perón Vuelve” 2
PAULA NATALIA MAJDANSKI - AZUL 4
Navarro
SANTIAGO A MAGGIOTTI - CELESTE 2
ROMINA MABEL RE - AZUL 4
San Miguel
JUAN JOSE ANDRES CASTRO - CELESTE 2
SANTIAGO RICARDO ENRIQUE FIDANZA - AZUL 4
HECTOR OSCAR FERNANDEZ - BLANCO 6
Tres de Febrero
ALEJANDRO FEDERICO COLLIA - BLANCO 6
JUAN AGUSTIN DEBANDI - AZUL “Peronismo de Todos” 4
Segunda
San Antonio de Areco
MARTIN LOBOS - AZUL 4
RAMIRO FERNANDO RAMALLO - BLANCO 6
San Nicolás
CECILIA COMERIO - AZUL 4
SEBASTIAN VIGNOLES - BLANCO 6
Zárate
ANA MARIA ALMIRON - AZUL 4
LEANDRO MATILLA - CELESTE 2
Tercera
Magdalena
JUAN CARLOS GARCÍA - CELESTE 2
MIRNA E. GURINA - AZUL 4
Cuarta
Junín
FERNANDO BURGOS - CELESTE 2
CRISTINA TEJO - AZUL 4
CLAUDIO CAMILO - BLANCO 6
Lincoln
JORGE ABEL FERNANDEZ - CELESTE 2
NICOLAS MIGUEL ROSAS - AZUL 4
Quinta
General Pueyrredón
DANIEL ESTEBAN DI BARTOLO - AZUL “Patria si, Colonia no” 4
ADRIANA FRANCISCA DONZELLI - BLANCO 6
Lobería
NATALIA LORENA BERAZA - CELESTE 2
JOSE HERNAN ORBAICETA - AZUL 4
EVA LETICIA TOLEDO - BLANCO 6
Balcarce
EDUARDO JORGE GUSMAN - Celeste 2
SERGIO FABIAN ARANAGA - Azul 4
Sexta
Coronel Suárez
MARIA ALESANDRA SANTAROSSA - AZUL 4
DAMIAN ALBERTO MEIER - BLANCO 6
Tornquist
ALBERTO JOSE MUSSO - AZUL 4
JUAN CARLOS GISLER - CELESTE 2
Séptima
Roque Pérez
ELIANA SOLEDAD GASPARINI- AZUL 4
HOMERO EDUARDO SALAS - BLANCO 6
Saladillo
ELBIO FABIAN SALGUERO - CELESTE 2
DIEGO ANTONIO YANSON - AZUL 4
