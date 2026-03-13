La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense resolvió proclamar a Santiago Maggiotti como presidente del Consejo del PJ de Navarro luego de que su lista quedara como la única en competencia.

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La decisión se formalizó a través de la Resolución N°55, dentro del proceso de renovación de autoridades partidarias que se desarrolla en los municipios de la provincia de Buenos Aires.

En un primer momento se habían oficializado dos listas. Sin embargo, la nómina impulsada por el intendente Facundo Diz, que llevaba como candidata a Romina Re, decidió retirarse de la contienda mediante una presentación realizada el 12 de marzo ante la Junta Electoral.

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Tras esa decisión, la lista encabezada por Maggiotti quedó sin competencia, por lo que se resolvió suspender la elección interna prevista para el 15 de marzo y avanzar con su proclamación al frente del PJ local.

Otras disputas

En General Pueyrredón, que tiene como cabecera a la ciudad de Mar del Plata, los candidatos de la lista “Patria Sí, Colonia No”, que reúne al sector que lidera Fernanda Raverta y La Cámpora, lleva de candidato a Daniel Di Bartolo, referente del gremio de docentes privados Sadop. Competirá con la lista que encabezada por Adriana Donzelli, del mismo sindicato, que se referencia con el gobernador Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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En San Miguel, distrito gobernador por el intendente opositor Jaime Méndez, habrá tres listas, encabezadas por Juanjo Castro, Santiago Fidanza y Héctor “Gallego” Fernández.

En Morón, las listas estarán encabezadas por Claudio Román y por Paula Majdanski. En tanto, en Tres de Febrero, competirán Alejandro Collia y Juan Debandi. En el municipio de Navarro, el exintendente y actual titular del PJ local Santiago Maggiotti disputará el puesto con Romina Re.

En San Nicolás, disputarán las listas de Sebastián Vignoles con la edil Cecilia Comerio. En San Antonio de Areco, las nóminas las encabezan Ramiro Ramallo y Martín Lobos. En Zárate, el actual presidente del PJ local, el concejal del MDF Leandro Matilla aspira a la reelección, aunque deberá competir con Ana María Almirón.

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En Magdalena, habrá dos nóminas. Allí competirán el actual presidente del PJ local, Juan Carlos García y la concejala, Mirna Gurina.

En Lincoln, el actual presidente del PJ local y exintendente, Jorge Fernández, se medirá con Nicolás Rosas. En Junín, se enfrentan tres listas con Cristina Tejo, Fernando Burgos y Claudio Camilo.

En Balcarce donde habrá dos listas que encabezan Sergio Aranaga y Jorge Guzmán. En Lobería, Eva Toledo enfrentará a Natalia Beraza y a José Orbaiceta.

En Tornquist, el exintendente Gustavo Trankels, impulsa la lista de Juan Carlos Gisler, mientras que el director del BaPro y exintendente, Sergio Bordoni, postula a Alberto Musso.

En Coronel Suárez, disputarán la conducción del PJ local las listas que encabezan María Alesandra Santarossa y Damian Meier.

En Saladillo, el kirchnerismo impulsa la lista de Diego Yanson, en tanto que el MDF lleva a Fabián Salguero a la cabeza de la nómina. En Roque Pérez el kirchnerismo impulsa a Eliana Gasparini, que competirá con Homero Salas, impulsado por el exintendente Luis Horna.