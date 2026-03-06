Los espacios de conducción internos de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires acordaron adelantar el calendario electoral partidario, en el marco de un proceso de normalización institucional del partido.

La realización de las elecciones internas originalmente previstas para el mes de septiembre serán el 7 de junio. Asimismo, el cierre de listas sería el 8 de mayo.

Cabe recordar que el partido está con autoridades interinas producto del desacuerdo tras las últimas elecciones internas en 2024.

La decisión fue adoptada este viernes tras las reuniones celebradas por el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia. Tanto la Convención, presidida por Pablo Domenichini (Evolución) como el Comité de Contingencia, cuyo titular es Miguel Fernández, habían llamado a reuniones este viernes y el próximo 12 de marzo, respectivamente.

Miguel Fernández

Sin embargo, según informó El Día, el Comité de Contingencia se reunió a las 9 horas tras una autoconvocatoria impulsada por seis de sus diez integrantes ante la falta de convocatoria dentro del plazo formal por parte de la coordinación del organismo. Tres horas más tarde se reunió la Convención de Contingencia que trató las resoluciones adoptadas por el Comité y ratificó el nuevo calendario.

El acuerdo es producto del consenso entre diversos sectores internos del partido boina blanca como Evolución Radical, Unidad Radical, espacio identificado con el senador nacional Maximiliano Abad, y de Gustavo Posse quienes pesaron más sobre el sector de Fernández.

Abad, quien se desempeñó como expresidente del Comité Provincia, sostuvo que el radicalismo bonaerense debe resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad pensando en el año 2027.

Pese a los pasos dados, el sector relegado de Fernández, podría impugnar la decisión agregando un capítulo judicial más a la revuelta interna del partido.