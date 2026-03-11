El presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, sufrió un revés judicial en su intento de frenar la decisión tomada por otros sectores internos de la UCR bonaerense de adelantar la elección interna.

La resolución judicial tomada por Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral, desestimó el planteo aunque no se expidió sobre la cuestión de fondo.

La convocatoria a elecciones, prevista para el 7 de junio, fue aprobada por el Comité y la Convención de Contingencia con quórum y mayoría, en el marco de las facultades que establece la Carta Orgánica, pero sin la venia de Fernández.

En su exposición, el juez recomendó que “los recaudos para la procedencia de las medidas cautelares en materia electoral deben ser ponderados con especial prudencia” y subrayó que esa excepcionalidad “no se ve satisfecha” en el caso de la presentación de Fernández.

A la vez el juez da traslado a la cuestión de fondo, abriendo una ventana de cinco días para responder a las partes, lo que deja abierta la resolución final.

