El concejal Julián Burgos, miembro de la Unión Cívica Radical (Juntos por el Cambio) en el municipio de 25 de Mayo, lanzó duras críticas contra el expresidente Alberto Fernández, calificándolo de "inútil" y "violento", durante una sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó una resolución repudiando los hechos de violencia de género cometidos por funcionarios políticos.

Burgos explicó que el bloque radical apoyó la modificación del dictamen sobre violencia de género, destacando que “es un tema que no mide cuestiones políticas”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para señalar que, en su opinión, los casos más notorios de violencia en los últimos tiempos provienen del peronismo. "Ese dictamen estaba dirigido a representantes kirchneristas, y por eso se armó el debate. No podemos obviar que los temas rimbombantes en este sentido están viniendo en el último tiempo de parte de la política y en particular del justicialismo”, aseguró el edil.

En sus declaraciones, Burgos fue particularmente crítico con el expresidente Alberto Fernández, a quien describió con palabras contundentes. "El Presidente que teníamos, además de demostrar su inutilidad, terminó siendo violento, vemos que reunía condiciones para no llegar a ser ni cadete de la presidencia", afirmó según publicó el medio local La Mañana.

El concejal también hizo referencia a otros casos de violencia de género en los que están implicados miembros del kirchnerismo, mencionando específicamente a José Alperovich y a Fernando Espinoza, este último respaldado, según Burgos, por el gobernador Axel Kicillof. En este contexto, el concejal criticó la falta de respuesta por parte de los movimientos feministas afines al kirchnerismo: "En ningún momento vimos al colectivo Verde salir en defensa de las mujeres agredidas por estos hombres", concluyó.