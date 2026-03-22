Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se cruzó con la “Oficina de Respuesta Oficial” del Gobierno de Javier Milei por el faltante de vacunas antigripales.

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Ante la llegada de la época más fría del año, la escasez de vacunas contra la gripe volvió a generar otro foco de conflicto entre Provincia y Nación.

“En relación al año pasado, hemos recibido la mitad de las vacunas antigripales por parte del Gobierno Nacional que por Ley es el responsable de la compra y distribución”, aseguró el ministro Kreplak culpando al gobierno de Milei de no entregar vacunas.

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Desde el organismo de respuesta digital que diseñó el Gobierno para responder a medios y opositores en X (antes Twitter), le salieron al cruce al ministro y lo acusaron de mentir: "las vacunas están. Lo que falla es la capacidad de gestión del Gobierno de Kicillof para aplicarlas. Hay una clara ineficiencia en la logística y aplicación de las dosis, y eso no es responsabilidad del Gobierno del Presidente Milei", retrucaron, adjuntando algunos datos sobre vacunas presuntamente entregadas en tiempo y forma.

"Sigan deslomándose", la ironía de Kreplak

Ante la respuesta de la cuenta oficial, Kreplak aprovechó el escándalo de los viajes del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ironizar sobre las tareas de los funcionarios de Casa Rosada:

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“Ustedes, trolls financiados con la nuestra, no me van a venir a decir qué es falso y qué no. Sigan deslomándose”, replicó.

Y luego agregó: “Para los pocos que leen este invento mediocre y que quieran saber cómo es, les cuento: en el total de vacunas antigripales en la PBA, el año pasado, a esta altura, habían llegado 925.000; hoy tenemos 561.000. Casi la mitad”.