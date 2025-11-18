La Justicia federal investiga si el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, destinó presuntas coimas a una remodelación millonaria en su vivienda del barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar. Según el fiscal Franco Picardi, la obra —realizada entre septiembre de 2024 y febrero de 2025— fue “sustancial y onerosa” y no se condice con sus ingresos declarados.

De acuerdo a lo que publicó El Diario de Pilar, el exfuncionario adquirió la casa en noviembre de 2021 y, pese a la magnitud de las reformas, estas no aparecen reflejadas en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024. A eso se suma el hallazgo de 82.000 dólares y 2.950 euros no declarados en una caja de seguridad del Banco BBVA, además de consumos con tarjeta que superaban los $4 millones mensuales, muy por encima de su salario como titular de la ANDIS.

La investigación también avanza sobre el médico pilarense Pablo Atchabahian, detenido en las últimas horas. El profesional, con antecedentes en el sistema de salud bonaerense, es señalado como un nexo central entre las droguerías y la ANDIS para direccionar compras de medicamentos mediante retornos. Tras ser localizado en Mendoza, se negó a declarar y quedó con prisión domiciliaria por orden del juez Sebastián Casanello.

El fiscal Picardi pidió además la indagatoria de una decena de involucrados, mientras se profundiza el análisis sobre el presunto circuito de sobornos que operaba dentro del organismo y que tiene especial impacto en el territorio bonaerense, donde vivían y actuaban varios de los implicados.

