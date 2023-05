La obra social que está en el centro del debate entre oficialistas y oposición, abrió ahora un nuevo capítulo en la polémica al retirar el servicio de internación domiciliaria de un afiliado. Cabe destacar que los municipio que desafectaron a sus empleados de la obligación afiliatoria a IOMA, argumentaron las deficiencias en la atención de la obra social para con los pacientes.

Guillermo Branja hace 15 años quedó parapléjico tras sufrir un accidente y desde entonces se moviliza en una silla de ruedas eléctrica, incluso para acudir a su trabajo. Ante esta situación, el pasado 8 de abril, IOMA decidió darle de baja a la internación domiciliaria que brindada al afiliado porque “sale a trabajar”.

“Me castigaron y aparte, indirectamente, me trataron de vago”, se quejó el hombre oriundo de la localidad de de San Pedro, en diálogo con Radio Cuarentena y aseguró que se siente “un preso vip” porque para que le mantengan las prestaciones debe permanecer todo el día en su casa, sin trabajar.

De esta forma, la ya cuestionada obra social de la Provincia retiró los servicios médicos que prestaba al paciente porque consideraron que si el afiliado sale a trabajar no le corresponde mantener el servicio de internación domiciliaria, que implica médicos, enfermeras para curaciones, entre otras especialidades.

“Por ir al banco y a IOMA, venir al lugar donde trabajo y con que mantengo a mi familia, tengo dos hijos estudiando, me sacaron todo”, se lamentó Guillermo y agregó: “hasta la persona que me iba a tomar la presión todos los días, al médico de cabecera, la gente que me atendía, todo”.

Desde Sistemas Operativos Salud S. A. (SOS), la empresa prestataria contratada por IOMA, informaron vía e-mail, que al afiliadose le dio de baja el servicio porque es un “paciente con paraplejia por trauma que se maneja en silla de ruedas automática concurriendo a su trabajo” por lo que “no amerita internación domiciliaria”. “Si sale del domicilio, no recibe la prestación”, dice el mensaje que le enviaron.

Branja comentó que hace dos meses se lo advirtieron, pero le pareció increíble. “Mirá, no andés tanto en la calle porque se corre la voz, la doctora viene y te ha visto, te puede sacar el servicio”, le dijeron.

“La gente se quedó porque ahora le pago yo. Pero me sacaron el médico que iba siempre, un aparato nebulizador, una mesa, son cosas que las compro, para tomarme la presión todos los días, los signos vitales, se llevaron todo y no me dan cosas básicas”, se quejó.