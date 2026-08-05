Nicolás Kreplak
Ordenar por:
"La prevención es clave": Kreplak critica la falta de políticas nacionales contra el dengue y lanza campaña en Provincia
Kreplak celebró en conferencia que la salud pública salvó vidas chilenas y Bianco se mostró "orgulloso": Alonso ausente
"Salir de la OMS es peligroso, amplía el negacionismo contra la ciencia", advirtió Kreplak contra el gobierno de Milei
Javier Milei decidió retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud: La respuesta de Kreplak
Desde el gobierno bonaerense desmintieron a Javier Milei: “Es falso, no hay centros de hormonización en la Provincia”
"Es como quitarle la leche a los chicos": Kreplak criticó la restricción de medicamentos y acusó a Nación de vender humo
Diputada Dziakowski apura a Kreplak por la crisis del IOMA y exige conocer "si está garantizada la atención a afiliados"
Kreplak garantizó los medicamentos oncológicos en la Provincia y criticó a Milei: "Es un gasto que no quiere hacer"
Traslados sanitarios aéreos: se realizaron más de 300 en toda la Provincia durante los últimos 3 años
Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
Zamora y Kreplak presentaron el nuevo tomógrafo de última tecnología del Hospital Magdalena ubicado en Tigre
El Gobierno bonaerense anunció que destrabó el conflicto con la venta de medicamentos por prepagas y obras sociales
En La Plata, un hospital provincial que atiende chicos desnutridos y con SIDA estuvo una semana "sin una gota de agua"
Kreplak cruzó a Victoria Villarruel por una polémica opinión sobre el rol del Estado en materia de salud
Página 1 de 12