La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial, tras una épica remontada por 3 a 2 frente a Egipto, desató festejos en distintos puntos del país. En Pinamar, las celebraciones se concentraron en la tradicional rotonda de Bunge y Libertador, donde también se registraron destrozos que motivaron un duro descargo del intendente Juan Ibarguren.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, el jefe comunal destacó la alegría por el triunfo del equipo argentino, pero cuestionó el accionar de quienes provocaron daños en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

"Una alegría enorme ver tantas familias disfrutando, amigos que vinieron al centro porque pasamos a cuartos de final. Fue un partidazo muy emotivo. Pero también muy triste, porque dejaron nuestra rotonda y la bandera dañadas", expresó.

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Ibarguren denunció que algunas personas subieron al mástil, rompieron botellas y dejaron basura en el lugar, por lo que personal municipal debió trabajar durante la noche para limpiar y reparar el sector.

"Está el equipo de la Municipalidad recogiendo todo lo que dejaron y poniendo nuevamente en condiciones esta rotonda tan simbólica que tenemos", sostuvo.

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Además, agradeció la colaboración de la Policía durante los festejos y llamó a reflexionar sobre la forma en que se celebran este tipo de acontecimientos.

"Está buenísimo disfrutar, está buenísimo festejar con mucha pasión, pero no podemos dañar nuestro propio espacio público. No puede ser que por pocos irresponsables haya un montón de familias que decidan no venir por correr un riesgo", concluyó el intendente.