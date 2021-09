La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) condenó este miércoles los dichos del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien durante un acto junto a Alberto Fernández cargó duramente contra los medios de comunicación por criticar al Presidente: "Algún día el pueblo se va a levantar en su contra", advirtió el jefe comunal en tono amenazante.

"Adepa condena las expresiones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien habló de un 'levantamiento contra los medios' y los acusó de no dejar 'gobernar al Presidente'", afirmó la entidad que nuclea todos los diarios del país. A través de Twitter, agregaron: "La triste frase desconoce el rol crítico del periodismo en la democracia e ignora el valor de la libertad de expresión".

Durante el acto, Ishii sostuvo que "no puede ser tanto veneno hacia la población", "Una persona que en la pandemia estuvo encerrada tuvo que mirar la televisión y eran todas pálidas. A los medios, tiren una buena, viejo. No pueden ser todas malas y pegarle y pegarle al Presidente. Tengan piedad del pueblo porque un día se va a levantar contra los medios, no tengo duda", vaticinó.

Es la segunda vez en una semana que el Intendente paceño y el Presidente se muestran juntos. El miércoles pasado, Alberto Fernández mantuvo una almuerzo con Ishii en José C. Paz cuando al mismo tiempo, por orden de Cristina Kirchner, el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro iniciaba una seguidilla de renuncias para forzar cambios en el gabinete nacional.