El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, expresó su apoyo a que Máximo Kirchner lidere la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en un contexto donde varios dirigentes vinculados al peronismo vienen proponiendo lo mismo.

“Máximo representa la mejor síntesis del país que necesitamos, uno que tienda la mano a aquellos que más lo necesitan, que piense en mejorarle la vida a las grandes mayorías y que enfrente a los poderosos sin miedo y sin titubear”, afirmó Villagrán.

En ese sentido, sostuvo que está “convencido” de que el actual diputado nacional debe encabezar la nómina en las próximas elecciones, asegurando que su rol en el Congreso será clave para “defender al pueblo argentino, al trabajador, a los jubilados, a los enfermos y a quienes necesitan ser escuchados y representados, sin miedo, sin egoísmos”.

Mariel Fernández de Moreno, Julián Álvarez de Lanús, Fernando Raitelli de Brandsen y Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas son algunos de los intendentes que postularon al hijo de CFK como cabeza de lista.

Escuchando este fragmento y conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre.



Sería la síntesis política… pic.twitter.com/H6KLBbzMR8 — Leo Nardini (@Nardini_Leo) August 8, 2025

Escuchando a máximo y conociendo su compromiso,viendo con qué claridad plantea una gran unidad Nacional, y sabiendo cuáles son los intereses que debemos enfrentar para garantizar los derechos de las mayorías, considero que tiene que encabezar la lista de diputados nacionalesxBSAS pic.twitter.com/e6xJyhg5CG — Fernando Raitelli (@ferraitelli) August 8, 2025

Meses atrás cuando pensaba en la elección nacional, estaba convencida de que @CFKArgentina iba a encabezarla. Por su coraje y por sus convicciones. Y porque siempre está dispuesta a enfrentarse al poder real, así le cueste el encierro. — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) August 8, 2025

Máximo, el que nunca se dobló ni fue para atrás, el que siempre defendió los intereses de la Argentina y los derechos de los argentinos.



Máximo, el que se plantó casi en soledad contra el Acuerdo con el FMI que puso de rodillas a la Argentina y llevó a Milei a la Presidencia.… pic.twitter.com/zIDgK6uIpj — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) August 8, 2025

