Iván Villagrán se sumó al operativo clamor para que Máximo Kirchner encabece la lista de diputados nacionales
Desde Carmen de Areco, el jefe comunal camporista impulsó la candidatura del hijo de CFK. Otro puñado de intendentes siguieron la misma línea.
El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, expresó su apoyo a que Máximo Kirchner lidere la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en un contexto donde varios dirigentes vinculados al peronismo vienen proponiendo lo mismo.
“Máximo representa la mejor síntesis del país que necesitamos, uno que tienda la mano a aquellos que más lo necesitan, que piense en mejorarle la vida a las grandes mayorías y que enfrente a los poderosos sin miedo y sin titubear”, afirmó Villagrán.
En ese sentido, sostuvo que está “convencido” de que el actual diputado nacional debe encabezar la nómina en las próximas elecciones, asegurando que su rol en el Congreso será clave para “defender al pueblo argentino, al trabajador, a los jubilados, a los enfermos y a quienes necesitan ser escuchados y representados, sin miedo, sin egoísmos”.
Mariel Fernández de Moreno, Julián Álvarez de Lanús, Fernando Raitelli de Brandsen y Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas son algunos de los intendentes que postularon al hijo de CFK como cabeza de lista.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión