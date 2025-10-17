El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, lanzó duras críticas contra su par nacional, Patricia Bullrich, a quien acusó de “mentir otra vez”. La funcionaria de Javier Milei había cuestionado la seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Bullrich sostuvo que su gobierno intervino con decisión en Rosario y logró debilitar las estructuras del narcotráfico local. Esa intervención, según la ministra, probaría que “la coordinación federal” sí es viable cuando hay voluntad política.

Desde esta óptica, acusó a la provincia de Buenos Aires de obstaculizar esas acciones o de rehusarse a permitir su reproducción en el territorio bonaerense.

Estas declaraciones, provocaron la respuesta de Alonso quien afirmó que cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió intervenir en Rosario, “no tenían ni las ruedas de los móviles que necesitaban para trabajar”. Según detalló, desde la Nación se solicitó formalmente y por escrito la colaboración de la Provincia de Buenos Aires con patrulleros.

“Y lo hicimos, porque entendemos que el delito no reconoce fronteras ni jurisdicciones. La Provincia siempre puso el trabajo y la responsabilidad por delante. Eso también es coordinación federal, la que tanto pregonan y tan poco practican”, expresó Alonso.

El funcionario provincial destacó además la gestión bonaerense en materia de seguridad, asegurando que “los números bajan en todo el país porque hay una Provincia que trabaja en serio”. En esa línea, defendió su gestión: “Nuestra ideología es simple: planificación, inversión y presencia en todo el territorio.”