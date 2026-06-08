El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles del operativo montado en Avellaneda durante la despedida pública de Indio Solari, en una entrevista con Infobae.

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En diálogo con el programa Infobae al Amanecer, el funcionario explicó que el despliegue de seguridad y logística se extendió durante más de veinte horas y que ya se trabaja en la normalización de la ciudad. “Desde las cinco y media de la mañana estamos limpiando toda la ciudad… para la tarde ya va a estar normalizada”, afirmó.

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Alonso remarcó además la magnitud del operativo, que incluyó a fuerzas de seguridad, bomberos, Defensa Civil, promotores de salud y voluntarios. Según detalló, llegaron a participar alrededor de 20 mil personas en la organización.

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Una despedida masiva y pacífica

Sobre la concurrencia, el ministro estimó que el ingreso fue de unas 15 mil personas por hora durante 20 horas, lo que lo llevó a calcular entre 250 mil y 300 mil asistentes. También destacó el comportamiento del público: “Había un encuentro y una celebración”, describió sobre la multitud de seguidores del universo ricotero.

En ese sentido, valoró el rol de la comunidad fanática de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a la que definió como protagonista de una despedida “ordenada y respetuosa”, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

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La emoción del ministro y su pasado ricotero

Hacia el final de la entrevista, Alonso se mostró visiblemente emocionado al recordar su historia personal con la música del Indio Solari. “Mi primer recital fue a los 14 años en el teatro Bambalinas”, contó, aludiendo a su adolescencia ligada al mundo ricotero.

El funcionario cerró su testimonio con una reflexión sobre la intensidad del operativo y la carga emocional del evento, al que calificó como uno de los más importantes de su gestión reciente.