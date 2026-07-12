La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también tuvo su festejo en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei reaccionó en sus redes sociales luego del triunfo por 3 a 1 ante Suiza y dejó un mensaje breve y contundente para celebrar el pase de ronda.

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“VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió el mandatario en su cuenta personal de X apenas finalizado el encuentro que se definió en tiempo suplementario.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

LRPMQLRCRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 12, 2026

El partido había terminado igualado 1 a 1 durante los 90 minutos, con goles de Alexis Mac Allister para Argentina y Dan Ndoye para Suiza. En el alargue, la Selección logró destrabar el partido con un golazo de Julián Álvarez a los 112 minutos, tras una asistencia de José Manuel López, y luego Lautaro Martínez sentenció la clasificación en el descuento.

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Milei ya había expresado su emoción por los partidos anteriores del equipo de Lionel Scaloni. Tras la remontada ante Egipto en octavos de final, el Presidente había contado que vivió el encuentro junto a su hermana Karina Milei en la Quinta de Olivos y aseguró: “Lloré, me emocioné hasta las pelotas”.

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Además, había destacado la capacidad de reacción del plantel argentino: “No nos tienen que dar por muertos nunca”, sostuvo al analizar la remontada.

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Ahora, Argentina se prepara para un nuevo capítulo mundialista: enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio a las 16.00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.