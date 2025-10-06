El presidente Javier Milei encabezará este martes en Mar del Plata el relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, junto a su nuevo candidato a diputado nacional, Diego Santilli. El evento marcará el debut del “Colo” como reemplazante de Espert.

El acto se producirá luego de que Milei aceptara la renuncia de José Luis Espert, desplazado tras las sospechas de haber recibido 200 mil dólares provenientes del narcotráfico. Su salida reconfiguró la lista libertaria y abrió paso al ingreso de Santilli, quien se posiciona ahora como el principal referente de Milei en Buenos Aires.

El Presidente arribará a Mar del Plata cerca del mediodía acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí será recibido por el intendente local, Guillermo Montenegro, uno de los dirigentes del PRO más cercanos al Gobierno, con quien compartirá la reinauguración de una planta de la multinacional Lamb Weston, dedicada a la producción de papas congeladas.

La compañía anunció una inversión privada de 330 millones de dólares, respaldada por la gestión municipal, que Milei destacará como ejemplo de “confianza en el rumbo económico del país”.

Tras el acto industrial, Milei y Santilli recorrerán las calles Güemes y Avellaneda, en el corazón comercial de la ciudad, donde realizarán una caminata y saludarán a vecinos, simpatizantes y militantes libertarios.

Se espera la presencia de referentes del espacio como el marplatense Alejandro Carrancio, quien ocupará el quinto lugar en la lista bonaerense y Sebastián Pareja, que ascenderá al tercer puesto tras la salida de Espert.

El relanzamiento de campaña se dará en medio del libro que Milei presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, en un acto que incluirá la presencia de gran parte del Gabinete nacional, un discurso político y una performance musical con la banda Las Fuerzas del Cielo.