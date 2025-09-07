Jimena López, nacida el 26 de octubre de 1979 en Necochea, que en octubre será segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en representación de Fuerza Patria, votó esta mañana en la Escuela 2 de su ciudad antes de viajar a La Plata para ser parte del acto de cierre provincial del espacio, junto al gobernador Axel Kicillof.

“Va a ser una jornada tranquila y seguramente la gente se concentre después del almuerzo, pero me parece que va a ser una jornada relativamente simple en el recuento. Debe prevalecer la cordura en todo sentido”, afirmó López al salir del cuarto oscuro.

La referente del Frente Renovador y presidenta del Consorcio del Puerto Quequén reflexionó sobre la campaña en Necochea: “A mí me encantan las elecciones porque es básicamente la fiesta de la democracia con todo lo que nos costó la democracia en la Argentina. Fue una campaña relativamente corta, con muy buena recepción de la gente y con mucho respeto. Nuestro mensaje, que es claramente dialoguista, más de centro, más tranquilizador, tuvo buena aceptación”.

Sobre su rol provincial, López confirmó que a las 15.00 emprenderá viaje hacia La Plata para participar del cierre del espacio. “El voto, más allá de figurar en nuestra Constitución, es un derecho, la posibilidad de decir ‘esto no me gusta, esto no lo quiero’. Siempre veo el voto como una herramienta de cambio”, concluyó.

