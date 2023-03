El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, dijo hoy que "miles de bonaerenses son perjudicados" por un "lockout patronal" de la empresa de colectivos Metropol, que afectó a líneas del partido de San Martín y que unen La Plata con la ciudad de Buenos Aires, acción por la cual el Gobierno nacional resolvió sancionar a la compañía

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, dependiente de la Nación, informó que "debido a la interrupción total de la Línea 195 y la reducción de servicios de la Línea 194 y 129, para este jueves 30 de marzo", realizó "actas de sanción por incumplimiento de los servicios y sus frecuencias de las líneas" y advirtió que podría aplicar sanciones con multas de hasta $556.500".

En tanto, D'Onofrio detalló por Radio 10 que "el lockout comenzó en el día miércoles con tres líneas de la provincia de Buenos Aires. Los intimamos y durante la noche volvieron a restituir el servicio. Hoy están con el lockout pero con líneas nacionales". "Al final del día hay miles de bonaerenses que son perjudicados", lamentó el funcionario de Axel Kicillof.

Por último, rechazó la falta de combustible que argumentó Metropol: "El mismo gobernador encabezó las gestiones con YPF para que no se les corte el suministro". Y desmintió que la empresa no cobre los subsidios correspondientes. "Eso no ocurre y no se debería alterar el servicio. Si no sacan los coches al servicio es porque están apretando por otra cosa".