La decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, fue formalizada a través del decreto N°142-26 que amplía la “Prioridad Porteña” en una medida que profundiza el camino iniciado en marzo de 2025 cuando se implementó la prioridad de atención para los vecinos en toda la red de hospitales públicos de la Ciudad.

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Ahora, con la firma de Jorge Macri y del jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, el Ejecutivo porteño extiende esa decisión a todos los servicios que brinda el Estado local y se trata de un reconocimiento a quienes habitan y tributan en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen.



La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos.



Se terminó.



Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS… pic.twitter.com/rz2JiG787M — Jorge Macri (@jorgemacri) April 10, 2026

"Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, sostuvo el mandatario del gobierno porteño a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X.

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Asimismo, añadió: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS. Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio. Esto también es ordenar y cuidar”.

La medida también es clara al marcar los límites para evitar situaciones de desprotección: el sistema de preferencia no tendrá validez en casos de urgencias o emergencias sanitarias, donde la atención debe ser inmediata sin distinción de domicilio.

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En tanto, no suprime ni restringe el acceso a los servicios, sino que establece un orden de atención en el marco de la gestión administrativa, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad con prioridad para quienes sostienen la jurisdicción con su residencia. Es un ordenamiento proporcional en la atención administrativa.

El jefe de Gobierno porteño indicó que “se puso un límite a una injusticia disfrazada de solidaridad: personas que no vivían en la Ciudad hacían tours sanitarios que terminaban pagando los porteños”, a la vez que dijo que “eso se terminó” y agregó: “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”.

En tanto, quedan afuera de este esquema las cuestiones vinculadas a la seguridad pública, por ejemplo, mientras que, e partir de ahora, la jefatura de Gabinete de ministros coordinará con cada área de Gobierno para adecuar los procedimientos internos y hacer efectiva esta nueva jerarquización de atención a los vecinos de la Ciudad.