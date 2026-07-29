El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a poner en agenda su política de “prioridad porteña” y abrió un nuevo capítulo de tensión con la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el escenario fue el Ecoparque de Palermo, donde la Ciudad dispuso que los residentes porteños ingresen sin cargo y que quienes no tengan domicilio en CABA deban abonar una entrada.

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“Prioridad porteña en el Ecoparque. No residentes pagan”, publicó Macri en su cuenta de X junto a una imagen del cartel instalado en el predio durante las vacaciones de invierno.

Prioridad porteña en el Ecoparque. No residentes pagan. pic.twitter.com/DZS04cPINJ — Jorge Macri (@jorgemacri) July 27, 2026

Según informó la administración porteña, quienes acrediten domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán acceder gratuitamente y con un ingreso preferencial, mientras que los argentinos que vivan fuera de CABA deberán pagar una entrada general.

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Desde el Gobierno porteño justificaron la medida bajo el argumento de que busca “priorizar a los vecinos” que financian con sus impuestos el funcionamiento de los servicios de la Ciudad. El titular del Ecoparque, Ramiro Reyno, sostuvo que el esquema apunta a garantizar la sustentabilidad del espacio y mantener los programas de conservación y educación ambiental.

Sin embargo, la decisión volvió a generar cuestionamientos desde sectores bonaerenses, que interpretaron la medida como una nueva expresión de una política que marca diferencias entre porteños y habitantes del resto del país.

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Desde Quilmes, el secretario de Servicios Públicos municipal, Alberto De Fazio, respondió a través de sus redes sociales y contrapuso la política porteña con la postura del municipio: “Vengan a divertirse a Quilmes, a ningún niño o niña se le va a preguntar dónde vive”.

Vengan a divertirse a Quilmes, a ningún niño o niña se le va a preguntar dónde vive. pic.twitter.com/o8smsdhsBK — Alberto De Fazio (@albertodefazio) July 27, 2026

Una política que empezó en los hospitales

El conflicto por el Ecoparque no aparece como una medida aislada, sino como la continuidad de una línea política que Jorge Macri viene impulsando desde su llegada al Gobierno porteño.

El antecedente más fuerte fue en el sistema de salud. En marzo de 2025, la Ciudad comenzó a aplicar criterios de prioridad para residentes porteños en la atención sanitaria, una decisión que ya había generado críticas desde la Provincia.

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Luego, en abril de 2026, Macri formalizó esa política mediante el Decreto 142-26, que extendió la “prioridad porteña” a distintos servicios del Estado porteño, incluyendo pedidos de turnos, cupos, vacantes y trámites administrativos.

En ese momento, el jefe de Gobierno argumentó que durante años la Ciudad había asumido costos que correspondían a otras jurisdicciones y sostuvo que la medida buscaba que los recursos aportados por los contribuyentes porteños se destinen prioritariamente a quienes viven en CABA.

La decisión provocó una fuerte reacción del Gobierno bonaerense. El ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, cuestionó el decreto y calificó la medida como discriminatoria, al tiempo que planteó que la Ciudad y la Provincia forman parte de una misma región metropolitana.

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Una pelea que también pasó por seguridad y asistencia social

La relación entre Jorge Macri y la administración bonaerense acumuló otros cruces en los últimos meses. Uno de los ejes fue la situación de las personas en situación de calle: el jefe de Gobierno porteño reclamó a Kicillof el pago de gastos vinculados a la asistencia de bonaerenses alojados en centros de inclusión social de la Ciudad.

También hubo disputas por seguridad y por la utilización del conurbano como eje de las críticas porteñas. Desde la Provincia cuestionaron en distintas oportunidades que la Ciudad presente los problemas metropolitanos como una responsabilidad exclusiva de los municipios bonaerenses.

En paralelo, funcionarios bonaerenses remarcaron que la relación entre ambos territorios es cotidiana: millones de personas que viven en la Provincia ingresan todos los días a la Capital para trabajar, estudiar, atenderse o realizar actividades comerciales.

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Del límite administrativo a la discusión política

Con el Ecoparque como nuevo escenario, la discusión volvió a superar el precio de una entrada y se instaló en un debate más amplio: qué lugar ocupa la Ciudad de Buenos Aires dentro del Área Metropolitana y cómo se distribuyen responsabilidades entre CABA y la Provincia.

Mientras la gestión de Jorge Macri sostiene que la “prioridad porteña” busca proteger los recursos de los vecinos que financian el Estado porteño, sus críticos advierten que la política profundiza una frontera entre dos territorios que funcionan como una misma metrópolis.

El conflicto por el Ecoparque suma así un nuevo capítulo a una disputa que ya pasó por hospitales, servicios públicos y asistencia social, y que volvió a colocar a la relación entre la Ciudad y la Provincia en el centro de la discusión política.