El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le exigió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de más de $27.000 millones por la atención de personas en situación de calle con domicilio en la Provincia que actualmente son asistidas en la Ciudad de Buenos Aires.

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El reclamo se apoya en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de la asistencia social dentro de su propio territorio. Desde el Ejecutivo porteño sostienen que la Provincia no está cumpliendo con esa obligación.

.@Kicillofok es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno.



Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA.



Es hora de que se hagan cargo. pic.twitter.com/FEiT6Ev6j4 — Jorge Macri (@jorgemacri) April 1, 2026

“Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley”, lanzó Macri, en un mensaje directo contra Kicillof.

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Según datos oficiales de la Ciudad, en los Centros de Inclusión Social hay al menos 2.327 personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires. El costo mensual por persona asciende a $1.163.135, lo que eleva el monto total reclamado a $27.066 millones desde la entrada en vigencia del decreto.

El pedido formal fue enviado por los ministros porteños Gabriel Mraida (Desarrollo Humano y Hábitat) y Gustavo Arengo (Hacienda) al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, con el objetivo de que la Provincia transfiera los fondos necesarios para cubrir tanto los gastos actuales como la deuda acumulada.

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Desde la Ciudad remarcaron que el sistema de asistencia se sostiene con recursos propios y advirtieron que ese gasto impacta en otras áreas. Actualmente, el distrito cuenta con 61 Centros de Inclusión Social que brindan alojamiento, comida, contención psicológica y programas de reinserción a más de 4.600 personas.

El cruce se da en un contexto social complejo, luego de que el INDEC informara que la pobreza alcanzó el 28,2% y la indigencia el 6,3%, y suma un nuevo capítulo a la tensión política entre la Ciudad y la Provincia por la distribución de responsabilidades frente a la crisis social.