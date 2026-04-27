El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, volvió a cargar con dureza contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y aseguró que la Provincia de Buenos Aires “es un desgobierno” y “tierra de nadie”, en el marco de una entrevista televisiva.

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En diálogo con Luis Majul, el mandatario porteño puso el foco en la situación de las personas en situación de calle y cuestionó la falta de políticas provinciales. “Hay una ley nacional, que también se aprobó en la provincia, que obliga a todos los gobiernos subnacionales a tener sistemas que contengan a la gente en situación de calle. La provincia no lo hace. Entonces, vienen a buscar acá lo que no obtienen allá”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que su responsabilidad es “abrazar y cuidar”, pero también “reclamarle al Gobierno de la provincia lo que corresponde”. Y lanzó una de las frases más fuertes: “¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que Axel no hace?”.

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Macri también rechazó la posibilidad de destinar recursos de la Ciudad para cubrir falencias de la Provincia: “¿Por qué le tengo que sacar plata a una jubilada de la mínima porque un gobierno vecino no hace su tarea?”, planteó.

Fuerte crítica por la inseguridad

Otro de los ejes del cruce fue la inseguridad en territorio bonaerense. Allí, el jefe de Gobierno aseguró que la mayoría de los policías porteños caídos en servicio fueron asesinados fuera de la Ciudad.

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“De los últimos 14 policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del servicio, 13 fueron asesinados en la provincia, yendo y viniendo a su casa”, afirmó. Y agregó: “Tenemos dos o tres enfrentamientos por día. No nos matan más porque son profesionales preparados”.

En ese marco, fue aún más contundente: “Llegan a la provincia y los matan. Es tierra de nadie. Un desastre”.

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Comparación con la Ciudad

Por último, Macri defendió la política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y marcó diferencias con la Provincia.

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“No solo no es insegura, somos una de las dos ciudades más seguras de América, comparable a Ottawa”, aseguró. Y agregó: “Terminamos un año con los índices de seguridad más altos de nuestra historia”.

Sin embargo, aclaró que eso no lo deja conforme: “La gente quiere más seguridad y sentirse más segura. Ese es un reclamo. Las estadísticas me sirven para saber que vamos en el camino correcto, pero hay que trabajar todos los días en cómo se siente la gente”.