Por Christian Thomsen Hall

Este 27 de octubre se cumplen 10 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner y por entonces presidente del Partido Justicialista Nacional. Su muerte marcó la historia política Argentina conformando un espacio que continúa a una década de su fallecimiento. Si bien desde que llegó a la presidencia en 2003 el exmandatario apostaba a gobernar de manera transversal, los meses hicieron cambiar la estrategia y terminó gestionando aliado a los intendentes bonaerenses, una maniobra con la que creció hasta consolidar su fuerza.

El kirchnerismo se construyó en el poder, desde el 22% de Néstor al 54% de Cristina. En ese período, el Conurbano fue el territorio donde Kirchner le fue dando forma a su dominio, desde municipios como José C. Paz, que en la Primera Sección, le sigue brindando holgados triunfos al kirchnerismo. Desde que asumió como presidente y hasta su fallecimiento, fueron innumerables obras que se inauguraron en el distrito. En total, Kirchner visitó el municipio más de 13 veces dejando en claro que era su lugar predilecto en la Provincia.

Así lo presume hasta hoy el Intendente Mario Ishii, quien menciona ese dato en cada discurso haciendo alarde de lo que fue su entrañable amistad. Y es que Néstor Kirchner encontró en José C. Paz un nicho ideal para mostrar gestión de gobierno: Un municipio populoso, muy postergado y que necesitaba de muchísimas obras de infraestructura. La primera visita del santacruceño al distrito del Conurbano norte fue en el 2004 cuando ofreció un encendido discurso. Al poco tiempo empezó a bajar obras: Desde puentes, asfalto, hasta hospitales y una universidad.

"En José C. Paz la principal maquinaria de empleo es el municipio porque acá no hay fábricas. Hay una sola fábrica histórica que es Cerámica Alberdi, pero no hay parques industriales ni polos productivos como hay en otros distritos. Acá solamente hay campos y lagunas. Y el nivel del José C. Paz profundo es extremadamente pobre, donde la gente vive en chozas", explicó a LaNoticia1.com Lionel Benítez, director del medio local El Primero Noticias y vecino de José C. Paz de toda la vida, quien nació y se crió en uno de los barrios más pobres de la Comuna.

Desde el comienzo de su gestión, Kirchner entabló una relación de amistad con el Intendente Mario Ishii que favoreció, por ejemplo, a que miles de familias reciban asistencia tras la crisis del 2001. El vínculo fue tan fuerte que terminó transformando al alcalde en un kirchnerista de pura cepa, un "cazatraidores" como se autodefine, pese a caracterizarse por convivir con los escándalos. "Algunos podrán estar de acuerdo o no con él, desde este medio cuestionamos muchísimas cosas de su gobierno, pero la realidad es que esa amistad benefició a mucha gente en José C. Paz", señaló Benítez.

En ese sentido, el redactor explicó: "Quizás en otros municipios no ocurra, pero en José C. Paz la figura de Kirchner trasciende más allá del kirchnerismo. De hecho hay varios dirigentes, incluso de la oposición -Juntos por el Cambio tiene actualmente el bloque más grande de la oposición de manera histórica con 7 concejales-, que a Cristina no la bancan pero que sin embargo tienen una foto con Néstor en el despacho. Y eso se debe a que reconocen que con el tiempo se logró transformar un distrito que hace años era campo, con barrios precarios y sin industrias".

Al recordar las visitas de Kirchner al distrito, Benitez relató: "Más allá que era sabido que su llegada movía a todo el aparato municipal para mostrar convocatoria en cada una de sus presentaciones, algo que lógicamente es muy cuestionable, también había una porción muy grande de vecinos que llegaban de manera voluntaria para transmitirle todo su cariño en agradecimiento a la ayuda recibida". En ese sentido, el periodista consideró que "la gente que no se crió en un barrio pobre no podrá entender esta lógica porque nunca pasó por esa situación".

"Yo me crié en un barrio muy pobre de campo y lagunas. En esa zona hoy está el barrio Las Casitas, un proyecto de urbanización concretado por Kirchner que le cambió la vida a mucha gente que no tenía ningún tipo de posibilidad de acceder a una vivienda digna. Con el tiempo eso se fue olvidando y el fenómeno de comunicación que tenemos en Argentina hace despreciar las cosas buenas que se han hecho en un gobierno. Pasa todo tan rápido que la gente se olvida. Pero en aquella época, este tipo de obras hacían que la llegada de Néstor Kirchner a José C. Paz se viviera como una fiesta", remarcó.

En ese marco, el periodista analizó: "Los medios suelen quedarse con los actos donde se veía gente arreada o alcoholizada. Pero también hay otra realidad: Gente sin posibilidades que fue beneficiada por sus políticas y se acercaba en forma voluntaria para agradecer. Siempre un contraste invalida al otro. Mucha gente se quedará con el Néstor corrupto, porque hay causas que lo incriminan y otra lo recordará como el tipo que le cambió la vida". "En Argentina hay un absolutismo muy peligroso pero la realidad es que Kirchner será recordado por hacer algo que otros no hicieron", concluyó.

Cabe recordar que la última foto de Néstor Kirchner en público también se tomó en ese municipio. Fue captada por el medio local Periódico NP luego de inaugurar la Universidad de José C. Paz y encabezar uno de los actos más masivos de la historia del suelo paceño. Néstor había llegado con Cristina Fernández y el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli. Todo fue en 2010, pocos días antes de su fallecimiento. Hoy José C. Paz no esconde su pertenencia a la política del expresidente. También siguen en pie varías obras que él mismo inauguró y hasta un barrio lleva su nombre. Pese a la controversia que aún sigue generando su figura, Kirchner no será olvidado en esa tierra.