José Luis Espert fue confirmado como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. El armador bonaerense del espacio libertario, Sebastián Pareja, remarcó que se trata de un “pedido explícito” del presidente Javier Milei.



“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, ratificó Pareja en diálogo con Radio Mitre.



Además, adelantó que el diputado libertario será uno de los oradores principales en el acto inaugural de campaña que se realizará este jueves en La Plata, donde compartirá espacio con los candidatos provinciales que buscarán cargos en las elecciones del 7 de septiembre.



La candidatura de Espert ya estaba prácticamente asegurada desde el año pasado, cuando Milei lo mencionó en público como su opción para encabezar la lista en la provincia.



Sobre el resto de los nombres que podrían conformar la lista bonaerense se destaca Diego Santilli, el propio Sebastián Pareja, Alejandro Finocchiaro, entre otros candidatos.

