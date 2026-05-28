Por tercer año consecutivo, el Municipio de San Fernando festejó el Día del Animal con un evento especial en el Parque del Bicentenario de la Independencia, con entrada libre y gratuita, del que participaron los servicios municipales de Medio Ambiente junto al Sindicato de Trabajadores Caninos y la Asociación TGD Padres TEA San Fernando, con varias propuestas y actividades para perros y gatos, se informó oficialmente.

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Presente en el lugar, el Intendente Juan Andreotti expresó: “Seguimos trabajando para darles lo mejor a todos los animales, entendiendo que son parte de nuestras familias, que convivimos en la misma ciudad y es nuestra responsabilidad respetarlos y protegerlos”.

Lo acompañó la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien señaló: “Estamos muy felices de compartir un año más de este festejo. Muchas familias disfrutaron charlas sobre tenencia responsable, paseos, adiestramiento y control de conductas; un circuito de juegos para perros; peluquería canina con turnos, vacunación y desparasitación, se grabaron chapitas identificatorias y pañuelos para los animales”.



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