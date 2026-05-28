Juan Andreotti se sumó al evento por el Día del Animal de San Fernando
El Intendente formó parte de la jornada de concientización que incluyó charlas y talleres sobre el cuidado y prevención de los animales, juegos, peluquería canina, vacunación y más propuestas gratuitas, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores Caninos.
Por tercer año consecutivo, el Municipio de San Fernando festejó el Día del Animal con un evento especial en el Parque del Bicentenario de la Independencia, con entrada libre y gratuita, del que participaron los servicios municipales de Medio Ambiente junto al Sindicato de Trabajadores Caninos y la Asociación TGD Padres TEA San Fernando, con varias propuestas y actividades para perros y gatos, se informó oficialmente.
Presente en el lugar, el Intendente Juan Andreotti expresó: “Seguimos trabajando para darles lo mejor a todos los animales, entendiendo que son parte de nuestras familias, que convivimos en la misma ciudad y es nuestra responsabilidad respetarlos y protegerlos”.
Lo acompañó la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien señaló: “Estamos muy felices de compartir un año más de este festejo. Muchas familias disfrutaron charlas sobre tenencia responsable, paseos, adiestramiento y control de conductas; un circuito de juegos para perros; peluquería canina con turnos, vacunación y desparasitación, se grabaron chapitas identificatorias y pañuelos para los animales”.
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