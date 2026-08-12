El Intendente Juan Andreotti recorrió la obra acompañado de la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública, Cecilia Tucat, y expresó: “Vinimos a ver los avances de la obra del Parque Industrial; más allá de la situación de nuestro país, seguimos apostando a generar lugares para que nuevas PyMES se instalen en nuestra ciudad, demandando miles de puestos de trabajo”.

Ads

Además, agregó: “Esta obra comenzó hace un año con el movimiento de suelos, que fue muy complejo por la altura que tenía el terreno; hoy estamos realizando la obra de infraestructura, los servicios de agua y también la forestación e instalación de luminarias”.

“Este Parque Industrial brindará la posibilidad de instalarse a cientos de PyMES. Son 42 hectáreas que compartimos entre lo público y lo privado. Es una obra que cambiará la calidad de vida de los vecinos de San Fernando, porque será el segundo empleador de nuestra ciudad: primero son los centros comerciales, el comercio chico, el comercio de a pie, y luego este Parque. Hoy, con la certeza de la pronta inauguración, vamos a dar información para que toda PyME que quiera radicarse aquí pueda hacerlo”, finalizó el Jefe Comunal.

Ads

Ads