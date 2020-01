-Por Emir Diamante

La historia de Juan Martín Del Potro y las lesiones, varias de ellas de gravedad, parece no tener fin y con el objetivo de recuperarse de la que sufrió en su rodilla derecha en junio de 2019 en la primera ronda del torneo de Queen's en Londres se sometió a una cirugía con el doctor Lee Kaplan en Miami, Estados Unidos.

Tras recibir el alta médica de la clínica en la que fue intervenido quirurgicamente, el tandilense utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió ante el nuevo escollo que apareció en su carrera: "Con el alta médica rumbo a descansar a casa. Una vez más gracias por todo el amor y apoyo que me dan en estos momentos difíciles".

Ahora sí, con el alta médica rumbo a descansar a casa.

Una vez más GRACIAS por todo el amor y apoyo que me dan en estos momentos difíciles.

Un abrazo grande para todos!

Time to go home to rest. Once again, thank you for the love and support pic.twitter.com/Bh7DUIs9cj

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 27, 2020