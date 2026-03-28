En línea con lo solicitado por los docentes, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reiteró su reclamo para que la Provincia adelante la fecha de cobro de los sueldos de marzo, prevista inicialmente para el 8 de abril, según el cronograma del Estado bonaerense.

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Los judiciales recordaron que, mediante presentaciones formales ante el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, habían planteado su inquietud en la paritarias salarial realizada el pasado 18 de marzo.

En tal sentido, explicaron que el pedido de adelanto se basa en la acumulación de feriados y la compleja situación económica que atraviesan los trabajadores judiciales. “Frente a esta situación, solicitamos al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas necesarias para garantizar que, en el marco de las próximas festividades de Pascuas, la fecha de cobro se efectivice el día 4 de abril, a fin de que miles de trabajadores y trabajadoras puedan afrontar, en este difícil contexto, sus compromisos familiares y los vencimientos de servicios, que con la actual fecha de cobro del 8 de abril resultan imposibles de atender”, señaló el gremio en un comunicado.

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El Frente de Unidad Docente Bonaerense (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA) también planteó al Gobierno de Axel Kicillof la necesidad de garantizar una liquidación más temprana de los salarios.

El pedido, de manera extraordinaria, se fundamenta en que, debido a los feriados, la fecha prevista de pago sería el 9 de abril. Esto implicaría una demora considerable respecto de los cronogramas habituales.

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En este marco, desde el FUDB alertaron que esta situación provoca "un período de tiempo excesivamente extenso y un impacto negativo en la realidad socioeconómica de las y los (SIC) trabajadores de la educación".

La solicitud busca que se arbitren los medios para garantizar el pago el próximo 6 de abril.