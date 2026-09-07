La Provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar un aporte del 2% sobre los premios derivados de apuestas sucesivas en juegos de resolución inmediata disponibles en las plataformas legales de juego online. La medida fue anunciada este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

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La implementación se realiza a partir de la Resolución 1149/2026, firmada el 1° de septiembre, y alcanza a las siete plataformas de juego online habilitadas en la Provincia.

Según explicó Bianco, el aporte ya estaba contemplado en la Ley 15.079, sancionada en 2018, pero ahora comenzará a aplicarse específicamente sobre los denominados juegos de resolución inmediata, como las máquinas tragamonedas o slots disponibles dentro de las plataformas digitales.

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De acuerdo con las estimaciones oficiales presentadas durante la conferencia, la medida permitiría generar entre $35.000 y $40.000 millones adicionales por mes para las arcas provinciales.

¿A dónde irá el dinero?

Los nuevos recursos serán incorporados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) y, de acuerdo con lo establecido por la normativa, serán destinados a programas de salud, educación y desarrollo social.

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Bianco señaló que una parte de esos fondos permitirá sostener y profundizar las políticas que la Provincia viene implementando frente al crecimiento de la ludopatía y las apuestas online, especialmente entre adolescentes.

En ese sentido, recordó que funciona una mesa interministerial que reúne a distintas áreas del Gobierno bonaerense, entre ellas Lotería, Salud, Seguridad, Justicia, Educación y Comunicación.

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Las medidas contra la ludopatía

Durante la conferencia, Bianco repasó algunas de las políticas implementadas por la Provincia en los últimos meses.

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Entre ellas, mencionó una encuesta de bienestar digital realizada a más de 90.000 estudiantes secundarios, destinada a obtener información sobre el vínculo de los jóvenes con los entornos digitales y detectar problemáticas vinculadas con las apuestas.

También destacó la campaña de prevención “Viciar con las apuestas, NO DA” y la implementación de un sistema de identificación biométrica para acceder a las plataformas legales de juego online.

Según explicó, la Provincia fue la primera jurisdicción del país en implementar este mecanismo, que busca impedir el acceso de menores de edad a las plataformas habilitadas.

Además, se realizaron más de 800 denuncias contra plataformas de juego ilegal. De acuerdo con el funcionario, la última presentación permitió bloquear 537 sitios de apuestas online ilegales.

La Provincia también informó que llevó adelante charlas de prevención de la ludopatía para más de 6.000 personas en teatros, clubes, escuelas y distintos barrios bonaerenses.

En paralelo, junto con Meta y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), se reportó a más de 100 influencers que promocionaban sitios de apuestas ilegales.

Atención y asistencia

Otro de los puntos mencionados por Bianco fue la ampliación de la atención para personas con juego compulsivo a través de la red de salud mental provincial, los centros de prevención de las adicciones y los hospitales bonaerenses.

También se amplió la atención para menores de 18 años en los centros especializados de la Provincia.

Según detalló el ministro, actualmente existen diez centros de prevención y asistencia vinculados a esta problemática en La Plata, Avellaneda, Morón, Bahía Blanca, Olavarría, Tandil, Necochea, Mar del Plata y Vicente López.

Con la aplicación del nuevo aporte sobre los juegos de resolución inmediata, el Gobierno bonaerense busca sumar recursos para estas políticas, aunque el destino del dinero no estará limitado a la prevención de la ludopatía: también será asignado a salud, educación y desarrollo social, de acuerdo con lo establecido por el FOPIS.