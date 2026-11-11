A través de un decreto, la administración de Axel Kicillof autorizó el desembolso de $9.232.518.706 para los municipios de la provincia de Buenos Aires, en concepto de una diferencia del apoyo económico que había sido otorgado anteriormente para el desarrollo de los Juegos Bonaerenses.

Ads

Según se desprende de los fundamentos de la medida, los recursos permitirán afrontar distintos costos vinculados con la organización de la instancia decisiva del certamen. Entre ellos, se encuentran los traslados correspondientes a la etapa interregional, además del alojamiento y el transporte de las delegaciones que lograron clasificarse para las finales.

Cabe recordar que, mediante el Decreto 1944/26, la Provincia ya había dispuesto aportes económicos para los distritos con el objetivo de financiar la etapa final de la competencia. Los giros totalizaron más de $480 millones. Ahora, con esta nueva disposición, se busca completar el respaldo financiero para afrontar los gastos que demanda la participación de los deportistas y las delegaciones.

Ads

Por último, el decreto establece que los municipios beneficiarios deberán presentar la correspondiente rendición de cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense, de acuerdo con la normativa vigente. El gasto será imputado al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026.

Entre los municipios más beneficiados se encuentra la ciudad de La Plata, ya que recibirá $279.821.600. Por su parte, aparece La Matanza, con $269.856.700; Bahía Blanca, con $236.933.800; San Fernando, con $163.052.400; Quilmes, con $161.952.200; y Lomas de Zamora, con $157.860.900.

Ads

Los Juegos Bonaerenses 2026 finalizaron a fines de octubre, donde el ganador fue el municipio de Quilmes con un total de 60 medallas (40 de oro, 11 de plata y 9 de bronce). En segundo lugar quedó Lomas de Zamora, tercero Avellaneda, cuarto Almirante Brown y La Matanza en el quinto lugar.

Municipio Valor ADOLFO ALSINA 60.089.600 ALBERTI 30.723.700 ALMIRANTE BROWN 88.852.100 AMEGHINO 29.919.750 ARRECIFES 26.593.000 AVELLANEDA 92.464.900 AYACUCHO 72.564.350 AZUL 77.748.000 BAHIA BLANCA 236.933.800 BALCARCE 20.779.650 BARADERO 47.399.500 BENITO JUAREZ 100.870.400 BERAZATEGUI 63.473.100 BERISSO 54.662.900 BOLIVAR 75.108.550 BRAGADO 64.032.900 CAMPANA 39.250.300 CAÑUELAS 87.798.250 CAPITAN SARMIENTO 15.852.500 CARLOS CASARES 35.351.200 CARLOS TEJEDOR 36.244.150 CARMEN DE ARECO 25.121.700 CASTELLI 56.344.800 CHACABUCO 70.521.000 CHASCOMUS 43.518.420 CHIVILCOY 80.790.250 COLON 37.431.250 CORONEL BRANDSEN 41.001.560 CORONEL DORREGO 37.359.500 CORONEL PRINGLES 46.661.050 CORONEL ROSALES 117.427.600 CORONEL SUAREZ 98.760.200 DAIREAUX 86.809.500 DE LA COSTA 38.468.700 DOLORES 84.969.700 ENSENADA 55.566.270 ESCOBAR 85.807.300 ESTEBAN ECHEVERRIA 122.432.600 EXALTACION DE LA CRUZ 9.002.850 EZEIZA 110.607.200 FLORENCIO VARELA 67.032.600 GENERAL ALVARADO 20.049.100 GENERAL ALVEAR 33.467.700 GENERAL ARENALES 47.815.100 GENERAL BELGRANO 44.885.200 GENERAL GUIDO 14.060.500 GENERAL LA MADRID 60.375.450 GENERAL LAS HERAS 69.559.600 GENERAL LAVALLE 14.039.000 GENERAL MADARIAGA 36.613.540 GENERAL PAZ 19.752.440 GENERAL PINTO 37.032.500 GENERAL PUEYRREDON 18.860.550 GENERAL RODRIGUEZ 91.464.800 GENERAL SAN MARTIN 86.766.900 GENERAL VIAMONTE 43.832.900 GENERAL VILLEGAS 124.402.100 GONZALES CHAVES 41.220.200 GUAMINI 53.032.700 HIPOLITO YRIGOYEN 74.646.200 HURLINGHAM 44.391.200 ITUZAINGO 45.508.500 JOSE C. PAZ 37.495.400 JUNIN 147.996.450 LA MATANZA 269.856.700 LA PLATA 279.821.600 LANUS 49.796.600 LAPRIDA 107.636.950 LAS FLORES 57.364.300 LEANDRO N. ALEM 29.390.500 LEZAMA 44.224.240 LINCOLN 68.592.500 LOBERIA 22.983.200 LOBOS 54.363.200 LOMAS DE ZAMORA 157.860.900 LUJAN 99.054.000 MAGDALENA 23.431.520 MAIPU 51.914.910 MALVINAS ARGENTINAS 75.188.000 MAR CHIQUITA 36.930.800 MARCOS PAZ 38.157.400 MERCEDES 85.642.700 MERLO 121.033.600 MONTE 45.403.750 MONTE HERMOSO 71.818.350 MORENO 149.798.700 MORON 83.656.400 NAVARRO 35.485.200 NECOCHEA 88.524.000 NUEVE DE JULIO 78.487.800 OLAVARRIA 135.447.700 PATAGONES 103.729.600 PEHUAJO 116.122.600 PELLEGRINI 45.582.500 PERGAMINO 127.101.000 PILA 35.666.930 PILAR 144.636.700 PINAMAR 33.278.700 PRESIDENTE PERON 25.555.000 PUAN 98.071.200 PUNTA INDIO 13.581.690 QUILMES 161.952.200 RAMALLO 69.986.000 RAUCH 52.276.500 RIVADAVIA 68.530.600 ROJAS 47.872.200 ROQUE PEREZ 26.861.480 SAAVEDRA 49.040.600 SALADILLO 46.424.950 SALLIQUELO 36.113.500 SALTO 80.157.300 SAN ANDRES DE GILES 14.756.000 SAN ANTONIO DE ARECO 29.224.900 SAN CAYETANO 29.335.550 SAN FERNANDO 163.052.400 SAN ISIDRO 62.664.050 SAN MIGUEL 92.282.200 SAN NICOLAS 112.667.200 SAN PEDRO 141.214.500 SAN VICENTE 75.770.300 SUIPACHA 14.769.950 TANDIL 125.812.046 TAPALQUE 23.531.800 TIGRE 109.617.050 TORDILLO 22.677.310 TORNQUIST 29.712.100 TRENQUE LAUQUEN 119.403.300 TRES ARROYOS 59.585.200 TRES DE FEBRERO 95.497.100 TRES LOMAS 51.176.200 VEINTICINCO DE MAYO 54.626.600 VICENTE LOPEZ 72.440.100 VILLA GESELL 41.233.900 VILLARINO 0 ZARATE 67.447.500