Este martes 3 de marzo comienza en La Plata el juicio oral contra Juan Ignacio Buzali, exmarido de la actual directora del Banco Nación, Carolina Píparo, por el delito de tentativa de homicidio.

Ads

El debate iba a iniciarse este lunes 2, pero fue postergado por incompatibilidades en las agendas de las partes. Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Tribunal Oral en lo Criminal N° I de la capital bonaerense reprogramó el inicio para el día siguiente.

El juicio estará a cargo de los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci. El fiscal será Juan Pablo Caniggia.

Ads

Puede interesarte

El hecho que se juzga

La causa se remonta a la madrugada del 1° de enero de 2021. Según la investigación, ese día Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16 de La Plata, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio.

En su testimonio, indicó que junto a Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Ads

Luego, cuando se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguió a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco.

De acuerdo a la acusación, en la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento.

Puede interesarte

Detención y excarcelación

Tras el hecho, Buzali fue detenido y permaneció en prisión durante dos años. Posteriormente, el abogado Marcelo Peña logró su excarcelación, por lo que llegará al juicio en libertad.

Ads

La mayoría de los testigos fueron propuestos por el abogado Martín De Vargas, representante legal de Luis Lavalle, una de las víctimas.