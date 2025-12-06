El Tribunal Oral Federal 1 absolvió a dos ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto a los otros 12 imputados, en el juicio por presuntas irregularidades en el programa “Fútbol para Todos”, al declarar nula por unanimidad la acusación del fiscal Miguel Ángel Osorio.

Ads

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg concluyeron que “no hubo acusación fiscal válida” debido a la falta de fundamentación y a la ausencia de una adecuada valoración de la prueba. Según el fallo, estas deficiencias imposibilitaron al tribunal analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.

Los primeros seis absueltos fueron Fernández y Capitanich; el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura; el expresidente de la Fundación “El Futbolista” y extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Carlos Pandolfi; el exgerente de FAA e integrante de la misma fundación, Norberto Monteleone; y el expresidente de la empresa de camiones IVECO, Natale Rigano.

Ads

Para todos ellos, los representantes del MPF habían requerido en su alegato de agosto pasado condenas de entre 8 meses y 3 años de prisión, por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, según el caso y con distintos grados de participación.

También fueron absueltos Gabriel Mariotto (excoordinador del programa), Miguel Ángel Silva (exsecretario general de AFA), Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero de AFA), Raúl Pagano (exgerente financiero de FAA), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general de FAA), Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola (los tres, directivos de diversas entidades crediticias). Para ellos ocho, la fiscalía había solicitado la absolución.

Ads

El caso investigaba una supuesta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos estatales destinados al programa entre 2009 y 2015, durante el convenio entre la AFA, por entonces presidida por Julio Grondona, y el Estado nacional para la televisación del torneo de primera división.

Además, el tribunal rechazó el pedido del Ministerio Público de decomisar 456 millones de pesos.

Desde la Fiscalía General N°7, a cargo del fiscal general Osorio, calificaron el veredicto como “sorpresivo”, en particular por los lineamientos expuestos por el tribunal respecto de las causales de nulidad del alegato fiscal.

Ads

Asimismo, anticiparon que, una vez difundidos los fundamentos de la sentencia el 11 de marzo del próximo año, y en atención al alegato presentado y al conocimiento integral de la causa, el Ministerio Público Fiscal ya adoptó la decisión de interponer el recurso correspondiente ante la Cámara Federal de Casación Penal.