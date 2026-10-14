El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás dictaminó la absolución para todos los acusados al dar a conocer el veredicto del juicio donde estaba acusado el sindicalista Maximiliano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro, compañía que sufrió un bloqueo en febrero de 2021 y cuyo propietario también denunció extorsión.

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Los jueces del TOC2, presidido por Alejandro López, consideraron que no se acreditaron en el juicio los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos que se plantearon en el debate y que llevaron al banquillo a los imputados: el mencionado Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez. Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían solicitado una pena de diez años contra Cabaleyro.

Cabaleyro durante el juicio

Cabaleyro llegó detenido con prisión preventiva al juicio y el Tribunal ordenó su inmediata libertad. En el caso del sindicalista de Camioneros, había sido acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar.

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Junto con el resto, y con Fernando Espíndola —dirigente de Camioneros en San Pedro— que se acogió al trámite abreviado, estaban también acusados de “turbación de la posesión”, es decir, de haber bloqueado la planta.

El Tribunal consideró que tampoco estaba acreditado que los acusados hayan turbado la posesión, es decir impedido trabajar a la empresa durante los días de protesta. Si bien se dio a conocer el veredicto, todavía no hizo lo propio con los fundamentos, que serán importantes para analizar la decisión que tomaron los jueces.

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Repercusiones

“Estamos todos muy contentos, se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley, estábamos reclamando lo que nos correspondía”, dijo Di Mayo, uno de los absueltos, a LANOTICIA1.COM tras conocer el veredicto.

Por su parte, el abogado Mauricio Gugger dijo estar “contento por el trabajo, feliz” y destacó la jerarquia constitucional del derecho a huelga que “debe mantenerse incólume para ratificar que vivimos en un estado de derecho”.

Gugger advirtió que podría haber denuncias por “falso testimonio”, puesto que “acá hubo una persona cuatro años y medio detenida”. “Cabaleyro va a dar una conferencia de prensa hoy por la tarde, en San Pedro, alrededor de las seis de la tarde”, anunció .

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Por su lado, Gustavo Rey, uno de los empresarios afectados, sostuvo: “No era lo que esperábamos, obviamente. Pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar”, añadió al tiempo que confirmó que apelarán el fallo del Tribunal. “Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más, todavía”, señaló uno de los titulares de Rey Distribución y agregó: “Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa”.

El origen de la causa

El bloqueo de la planta de Rey Distribución ocurrió en febrero de 2021. En aquel momento, Camioneros había colocado un micro frente al acceso de la empresa e impedía el ingreso y egreso de vehículos.

La situación llevó a la entonces fiscal de San Pedro María del Valle Viviani a presentarse personalmente en la planta. Allí le pidió a Cabaleyro que retirara el vehículo que obstruía el acceso y permitió que la empresa pudiera continuar trabajando.

Meses después, la investigación avanzó con un allanamiento a la sede del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Viviani había reunido testimonios y otros elementos de prueba a partir de la denuncia presentada por Rey Distribución. En ese momento, Cabaleyro, entonces concejal del Frente de Todos y referente regional del gremio, aparecía junto a Espíndola entre los principales denunciados.

El expediente tuvo su momento de mayor repercusión en abril de 2022, cuando Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos e indagados por la Justicia. La fiscal Viviani había solicitado la prisión preventiva y la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui intervino en las decisiones vinculadas con la situación procesal de ambos dirigentes.

La causa también generó una fuerte disputa pública. La abogada Florencia Arietto, representante del particular damnificado, intervino en el expediente y tuvo un papel activo en la denuncia contra dirigentes vinculados al gremio. En 2022, Arietto incluso denunció públicamente presuntas presiones sobre integrantes del Poder Judicial que intervenían en la causa.

El expediente siguió avanzando pese a los distintos planteos de las defensas. En marzo de 2023, Viviani solicitó la elevación a juicio de la causa. Cabaleyro permaneció detenido y posteriormente obtuvo el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Finalmente, la causa llegó a la instancia de juicio oral. Espíndola resolvió su situación mediante un juicio abreviado, por lo que no formó parte del debate.