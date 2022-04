Este domingo, mientras terminaba de declarar su hijo Maximiliano, el sindicalista Julio Cabaleyro dio declaraciones al medio Crónica San Pedro sobre la situación que mantiene a Camioneros apostados en inmediaciones de fiscalía en apoyo a los dos detenidos, acusados por "extorsión", que son indagados por la fiscal María del Valle Viviani desde las 9.00 de la mañana.

El dirigente culpó a la empresa Rey Distribuciones por el conflicto: "Hay 6 trabajadores que hace 8 meses no cobran el sueldo, 6 trabajadores despedidos injustamente. El Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Trabajo y el Juzgado Laboral nos dio la razón. Tiene que tomar a los 6 trabajadores, pagarles el sueldo correspondiente y tomarlos de nuevo a trabajar. Pero la empresa hace oídos sordos".

No obstante, el problema surgió tras la denuncia del empresario por bloquearle la planta y pedirle coimas para dejarlo trabajar.

Y con respecto a la situación de San Nicolás, dijo: "En San Nicolás no entra nadie, se van a morir de hambre si sigue esto. Lo lamento por el pueblo de San Nicolás pero yo no doy un paso para atrás. Como dice Moyano, yo no aprendí a bailar el tango para no recular".

Este mismo domingo, el Intendente Manuel Passaglia sostuvo: "Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio (Camioneros). He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a Kicillof y Berni apoyo y seguridad para los trabajadores", y disparó que la ciudad es "rehén de los Moyano".