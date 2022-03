Cambiemos la tenía fácil. Le sirvieron el gol en bandeja. Sin embargo desde el bloque de Juntos demostraron una vez más ser una oposición responsable en José C. Paz. Es que pese a las enormes diferencias con el Frente de Todos que representa el Intendente Mario Ishii, desde la bancada opositora pusieron paños fríos a la acalorada pelea con el oficialismo y tendieron un puente de paz en medio de la enorme grieta con el peronismo local.

Todo comenzó este jueves cuando el Intendente bonaerense de José C. Paz nuevamente quedó envuelto en otra polémica. Es que poco después de las 10.00 y ante un Concejo Deliberante colmado, el jefe comunal peronista abrió su discurso de apertura de sesiones ordinarias pidiendo "un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos y fallecidos en Croacia". El grosero yerro de Ishii provocó tensión en el recinto.

Sin embargo, cuando todos esperaban que los concejales de Juntos -que portaban banderas de Ucrania en sus bancadas- iban a salir a "linchar" al jefe comunal del Frente de Todos, desde la oposición sorprendieron al mostrar una madurez política poco frecuente en los distritos del Conurbano bonaerense. "Más allá del furcio con Croacia, la apertura del Intendente en líneas generales estuvo bien", confiaron a LaNoticia1.com.

"Tras su discurso en el Concejo Deliberante, creo que hay cosas con las que coincidimos con Ishii y otras que no. Nosotros como bloque dejamos bien clara de entrada nuestra postura frente a la invasión de Rusia. Por eso cada integrante del bloque tenía la bandera de Ucrania en nuestras bancas en señal de repudio a los ataques y las muertes que están dejando", comentó el jefe del bloque de Juntos en José C. Paz , Alexis Livora.

"Pero más allá del furcio o la confusión del Intendente, de la que ayer se habló en todos los medios, el alcalde dejó en claro que estaba en contra de la guerra y que era inaceptable un ataque de esas características. Asique en ese sentido terminamos coincidiendo", señaló el contador público y representante del bloque opositor mayoritario en José C. Paz, que de esta manera mostró misericordia tras los insólitos dichos de Mario Ishii.

"En cuando a lo que fue el desarrollo del acto, hay cosas que están mal y que los videos institucionales no mostraron. Pero que nosotros desde la oposición creemos que son necesarias mejorar. El Intendente también admitió un problema histórico en el distrito que es la falta de cloacas y de agua corrientes. Por lo que también estamos de acuerdo con las palabras de Ishii en trabajar para todo eso llegue a los vecinos", agregó.

Por último, el edil reprochó que no hubo mención para los bomberos del cuartel de José C. Paz que viajaron para combatir los incendios en Corrientes. Sin embargo, concluyó: "En síntesis, fue un discurso más breve que el de otros años. Pero en líneas generales creo que la apertura de sesiones ordinarias estuvo bien. Más allá que con algunas cuestiones que planteó el Intendente tenemos coincidencias y otras no tanto".