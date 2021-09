Facundo Manes, visitó Junín y Chivilcoy donde señaló que el aumento de las restricciones a la exportación de carnes es "lo contrario a lo que debemos hacer" y destacó: "El campo en las últimas décadas invirtió en genética, tecnología, innovación y es motor del desarrollo de la economía argentina. Podemos potenciarlo mucho más, pero no podemos pedirle todo al campo”.

Asimismo opinó que el campo "está con un freno de mano y venimos a decir que estamos totalmente en contra de las restricciones a la exportación de carnes, y decirles que la gente del campo son el ejemplo, y tienen la rebeldía para enfrentar a los gobiernos de turno".

A su turno, Emilio Monzó, precandidato a Diputado nacional, comentó: “El gobierno nacional debe rever urgente la prórroga al cepo a las exportaciones de carne. Los diputados de Juntos seremos la garantía para poner un freno a estos atropellos”.

“Dicen que no tenemos experiencia – retomó el neurocientífico-. Yo no quiero tener la experiencia de ellos, de haber llevado a un país potencialmente rico, con 5% de pobreza, a 50% de pobreza; con una inflación que come nuestros salarios; con un país que era ejemplo en educación y ahora miramos a los vecinos como ejemplo”.

Finalmente, el precandidato se refirió a la interna y señaló: La confrontación tiene que ser de ideas. Por eso quiero debatir con Diego Santilli porque no se puede votar maquinarias electorales o marcas, se tienen que votar ideas”

Facundo Manes estuvo acompañado por Danya Tavella y Emilio Monzó, precandidatos a Diputados nacionales y Erica Revilla, precandidata a Senadora provincial e Intendente de General Arenales.

También se sumaron al recorrido Salvador Serenal, intendente de Lincoln; Franco Flexas, intendente de General Viamonte; Miguel Angel Fernández, intendente de Trenque Lauquen; el Diputado provincial Valentín Miranda y José Miguel Ferro y Daiana Raulier, Concejales de Chivilcoy.

Además, estuvieron presentes representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP.