Jura el martes Diego Santilli como Ministro del Interior del Gobierno de Javier Milei
El flamante funcionario libertario oficializó el viernes su renuncia a la Cámara de Diputados y ya comenzó a ejercer su nuevo rol convocando a gobernadores.
El Presidente Javier Milei le tomará juramento a Diego Santilli como Ministro de Interior este martes a las 15.00. La ceremonia se llevará a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Se espera que estén presentes los principales integrantes del Gabinete Nacional y personas cercanas al ex Diputado (ganador de las pasadas elecciones en la Provincia, aunque no asumirá su banca en diciembre).
Santilli ya convocó a gobernadores para comenzar negociaciones de las reformas que impulsa Milei.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión