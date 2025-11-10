El Presidente Javier Milei le tomará juramento a Diego Santilli como Ministro de Interior este martes a las 15.00. La ceremonia se llevará a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Ads

Se espera que estén presentes los principales integrantes del Gabinete Nacional y personas cercanas al ex Diputado (ganador de las pasadas elecciones en la Provincia, aunque no asumirá su banca en diciembre).

Santilli ya convocó a gobernadores para comenzar negociaciones de las reformas que impulsa Milei.

Ads

Puede interesarte

Ads