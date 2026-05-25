La diputada nacional Karen Reichardt participó este lunes de los actos oficiales por el Día de la Patria y se mostró junto a la diputada nacional Patricia Bullrich en el Cabildo porteño.

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A través de sus redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza publicó una foto junto a Bullrich y otros dirigentes oficialistas acompañada por un mensaje: “Junto a colegas en el Cabildo, reafirmando nuestro compromiso con el futuro”.

Junto a colegas en el Cabildo, reafirmando nuestro compromiso con el futuro.#25demayo pic.twitter.com/K6me4nKluF — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) May 25, 2026

La imagen comenzó a circular luego de que trascendieran versiones sobre un momento de incomodidad durante las actividades oficiales del 25 de Mayo, cuando Karina Milei habría impedido el ingreso de Patricia Bullrich a uno de los sectores reservados del Cabildo.

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El episodio volvió a alimentar las versiones sobre diferencias internas dentro del oficialismo y el vínculo entre distintos sectores del armado libertario.

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Reichardt integra la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Buenos Aires y representa a la Tercera Sección Electoral dentro del espacio libertario. En las últimas semanas también quedó entre los legisladores bonaerenses que acompañaron el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría y reducir subsidios al gas.

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La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y bloques aliados, y podría impactar en usuarios de 77 municipios bonaerenses alcanzados actualmente por el beneficio.