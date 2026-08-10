Karina Milei avanza con el armado en la Provincia de cara a 2027
La Secretaria General de la Presidencia encabezará este lunes en la Casa Rosada una cumbre con senadores y diputados bonaerenses para activar la estrategia proselitista de La Libertad Avanza en la Provincia.
El encuentro, que comenzará a las 15.00, fue convocado por Karina Milei y el referente territorial Sebastián Pareja, con el objetivo ordenar el espacio en el mayor distrito electoral del país.
La jornada política se articulará en dos bloques: Al principio será el turno de los diez senadores provinciales que conduce Carlos Curestis, mientras que a las 17.00 participarán los veinte diputados comandados por Agustín Romo.
A la mesa de trabajo se sumaría el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los principales perfiles del oficialismo para competir por la gobernación y ganador de los últimos comicios en Provincia cuando reemplazó sobre la hora a José Luis Espert en la cabeza de la nómina libertaria.
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