El encuentro, que comenzará a las 15.00, fue convocado por Karina Milei y el referente territorial Sebastián Pareja, con el objetivo ordenar el espacio en el mayor distrito electoral del país.

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La jornada política se articulará en dos bloques: Al principio será el turno de los diez senadores provinciales que conduce Carlos Curestis, mientras que a las 17.00 participarán los veinte diputados comandados por Agustín Romo.

A la mesa de trabajo se sumaría el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los principales perfiles del oficialismo para competir por la gobernación y ganador de los últimos comicios en Provincia cuando reemplazó sobre la hora a José Luis Espert en la cabeza de la nómina libertaria.

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