Karina Milei arribó a las instalaciones del Club COPARA en Villa Elvira alrededor de las 18.00, acompañada de Martín Menem y Sebastián Pareja.

Previamente, el diputado Alejandro Carrancio estuvo dialogando con la juventud libertaria. Luego llegó el turno del titular del partido a nivel provincial y el armador políticio de Javier Milei quién agradeció a los organizadores y llamó a los jóvenes a ser “disruptivos”.

“Nosotros más allá de todo lo que nos hacen, todo lo que hicieron, que quieren que no estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque no le tenemos miedo”,aseveró la hermana del Presidente desde el escenario.

La Juventud de Ensenada en el acto en La Plata.

Y remarcó: “Sabemos que ellos están organizados, que ellos quieren destruir a este gobierno. Así que nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos, tenemos que caminar el doble que ellos para poder llegar con la Libertad y llegar al Congreso”.

A pesar de los trascendidos sobre cacerolazos y manifestaciones en las inmediaciones al Club de Villa Elvira, el fuerte operativo de seguridad desplegado por la Casa Militar, efectivos de la Federal y la Bonaerense y la seguridad privada de Pareja, lograron controlar la seguridad del lugar y el evento se desarrolla sin inconvenientes.