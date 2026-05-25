El presidente Javier Milei encabezó este lunes la comitiva oficial que participó del Tedeum en la Catedral Metropolitana. Caminó desde Casa Rosada acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de las principales autoridades parlamentarias del oficialismo: Bartolomé Abdala y Martín Menem.

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En ese contexto, una situación ocurrida en el Cabildo llamó la atención de dirigentes y funcionarios presentes. Según publicó diario Clarín, Karina Milei habría impedido que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ingresara al sector reservado para el entorno más cercano del Presidente.

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El episodio alimentó nuevamente los rumores de fuertes diferencias dentro de La Libertad Avanza y el armado libertario, donde desde hace semanas circulan versiones sobre internas entre distintos sectores del Gobierno. La tensión también quedó expuesta por otra ausencia significativa: la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada a participar de la actividad oficial organizada por la Secretaría General de la Presidencia.

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De esta manera Karina Milei, hermana del Presidente, vecina del partido bonaerense de Vicente López y principal armadora política de La Libertad Avanza, volvió a quedar en el centro de la escena durante los actos oficiales por el 25 de Mayo.

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Tras el Tedeum, Javier Milei saludó a personas que se acercaron al centro porteño para participar de la jornada patria. Allí también se mostró Karina Milei, quien al hablar con militantes y simpatizantes lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Gracias por aguantar”.

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Luego de las actividades oficiales, el Presidente regresó caminando hacia Casa Rosada junto a integrantes del Gabinete para mantener una reunión interna. De ese encuentro no participaron la ministra Sandra Pettovello ni el ministro de Economía Luis Caputo, ambos ausentes durante la ceremonia en la Catedral.

El episodio volvió a dejar al descubierto las tensiones que atraviesan al oficialismo y el rol cada vez más central que ocupa Karina Milei dentro del armado libertario. En una jornada atravesada por gestos y ausencias, el cruce con Patricia Bullrich sumó un nuevo capítulo a la interna que rodea al Gobierno nacional.