“Es una gran alegría inaugurar este Nuevo Centro de Desarrollo Infantil para las familias de Villa de Mayo, un espacio para niños de 45 días a 4 años construido íntegramente con fondos de la provincia”, dijo Gabriel Katopodis.

Y añadió: “Es la primera infancia la que tenemos que abrazar y brindarle una educación de calidad, convencidos de que a esta Argentina injusta se enfrenta con más infraestructura, más escuelas, más jardines y con el esfuerzo de los que más tienen”.

El nuevo edificio cuenta 756 m2 totales de superficie, tres aulas, sector de administración, área de servicios con cocina, sanitarios, depósito y sala de máquinas, un Salón de Usos Múltiples y zonas de recreación internas y al aire libre con juegos infantiles, para incluir en un espacio integral de cuidado, acompañamiento y protección de derechos a 90 niñas y niños de 45 días a 4 años, divididos en dos turnos.

Más tarde, quedó inaugurada la repavimentación de la Ruta Provincial 23 que la Dirección de Vialidad finalizó en el tramo entre la calle Estomba (donde termina el viaducto) y la calle José León Suárez, sobre una extensión total de 4,7 km. Asimismo, se realizaron trabajos hidráulicos y de infraestructura vial, como la pavimentación de banquinas, la construcción de una ciclovía a lo largo de 47 cuadras, tareas de señalización horizontal y vertical, la colocación de 15 nuevas dársenas de colectivos, luminarias LED y semáforos.

“Milei es el primer presidente en no inaugurar un kilómetro de ruta. En la provincia, seguimos haciendo obras viales para el desarrollo, la conectividad y la seguridad vial”, sentenció Katopodis.

