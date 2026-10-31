El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, supervisó el avance de las obras de renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, uno de los principales símbolos arquitectónicos y turísticos de la ciudad.

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La Provincia inició esta semana la segunda etapa de los trabajos, que comprende la restauración de las recovas del Casino Central y el Hotel Provincial, la recuperación de los frentes de los locales comerciales y la puesta en valor de distintos espacios públicos.

Durante la recorrida, Katopodis destacó el avance de las intervenciones y señaló que la primera etapa está próxima a finalizar. "La Rambla de Mar del Plata está en obra, avanza y volverá a brillar", expresó. También precisó que esta nueva fase contempla la restauración de las recovas, los baños públicos y la incorporación de nueva parquización.

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LA RAMBLA DE MAR DEL PLATA ESTÁ EN OBRA, AVANZA Y VOLVERÁ A BRILLAR Vinimos a supervisar el avance de la restauración patrimonial más grande de la Argentina: la Rambla de #MarDelPlata. Esta semana iniciamos la etapa 2 mientras que la primera ya está por finalizar. Los cambios son bien visibles. Esta nueva etapa incluye la restauración de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, la recuperación de los frentes de los locales comerciales, de los baños públicos y nueva parquización. Desde la Provincia estamos llevando una inversión millonaria para recuperar este patrimonio histórico que forma parte de la identidad de esta ciudad y de toda la Argentina. Cada vez estamos más cerca: la Rambla volverá a brillar. @Kicillofok @GustavoPulti @SantiGutierrezJ — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 30, 2026

Los trabajos incluyen el retiro de los pisos existentes, la renovación de contrapisos y la impermeabilización de los sectores intervenidos para evitar filtraciones hacia los subsuelos. También se realizarán nuevas instalaciones de agua y cloacas, la recuperación de los desagües pluviales y la renovación de la red eléctrica de las recovas.

En materia patrimonial, el proyecto prevé recuperar los pisos históricos y las piezas de piedra de escaleras, rampas, columnas y arcadas. También se restaurarán carpinterías, frentes comerciales, revestimientos y revoques, además de renovar la pintura y los cielorrasos.

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La intervención alcanzará también los baños públicos ubicados debajo de la Rambla, con acceso desde el nivel de playa. A su vez, se recuperarán los espacios verdes, se realizarán tareas de parquización en el sector lateral hacia el Skate Park y se instalará nuevo mobiliario urbano, como bancos y cestos de residuos.

La primera etapa, cerca de finalizar

Mientras comienza la segunda fase, la Provincia continúa con los trabajos correspondientes a la primera etapa, que ya alcanzan un 94% de avance. Las intervenciones comprenden el frente sobre la avenida Peralta Ramos, el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial, la Plazoleta Almirante Brown y la vereda a nivel de Playa Bristol.

En el sector del Casino y el Hotel Provincial finalizaron las tareas de retiro de pisos, nivelación y reacondicionamiento de contrapisos, junto con la reposición de solados graníticos.

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En el Bajo Rambla también se completaron la renovación de pisos, el recambio del intertrabado de hormigón, la instalación de canteros y cordones, la renovación del tendido eléctrico y la incorporación de mobiliario urbano.

Por otra parte, en el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial avanzan los trabajos sobre las instalaciones pluviales, el recambio del mobiliario y la construcción de una rampa accesible hacia la playa.

En la Plazoleta Almirante Brown finalizaron las tareas de puesta en valor de los pisos y la renovación de las instalaciones pluviales y eléctricas. Además, se realizaron trabajos para solucionar filtraciones en las cocheras ubicadas debajo del espacio público, mediante reparaciones de ductos e impermeabilización.

Una inversión de más de $24.800 millones

La renovación integral de la Rambla contempla una inversión provincial estimada en $24.807 millones y abarca una superficie de 41.505 metros cuadrados, distribuidos en dos etapas y nueve sectores de obra.

Se trata de la primera intervención integral sobre este conjunto arquitectónico desde su inauguración, hace 85 años. El proyecto apunta a recuperar pisos, muros de piedra, escaleras, rampas de accesibilidad, recovas, instalaciones sanitarias y pluviales, iluminación, equipamiento urbano y espacios verdes.

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La restauración sigue criterios específicos de conservación patrimonial para preservar la impronta original del arquitecto Alejandro Bustillo, tanto en la elección de materiales como en las técnicas utilizadas. En particular, se busca conservar los pisos históricos y reproducir las características originales de las piezas que deban reemplazarse.

Además de recuperar uno de los principales patrimonios arquitectónicos de la provincia de Buenos Aires, la obra busca mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal, y fortalecer la actividad turística en un sector que recibe millones de habitantes y visitantes cada año.