El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, manifestó sus intenciones de competir por la gobernación bonaerense en las elecciones 2027. “Me siento con la confianza suficiente”, enfatizó.

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“Me gustaría conducir los destinos de esta provincia. Me tocó gestionar en los tres niveles del Estado (municipal, provincial y nacional) y me siento con la confianza suficiente para encarar el desafío y también para darle continuidad a todo lo que Kicillof viene haciendo en la provincia”, afirmó Katopodis en diálogo con Radio Brisas.

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De este modo, el ministro se sumó a la danza de nombres que ya hicieron público sus intenciones de competir por la Gobernación. Según puntualizó el exintendente de General San Martín, a los candidatos del peronismo “lo tiene que definir la gente, no tres o cuatro dirigentes”, tras lo cual se pronunció a favor de que las candidaturas del peronismo se definan mediante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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En su recorrida por Mar del Plata, el funcionario alineado al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político referenciado en Kicillof, profundizó sus críticas al modelo de gestión de Javier Milei. “Estamos convencidos en que el rumbo actual es equivocado”, subrayó.

“Kicillof se ha enfrentado a un modelo que deja en un mal lugar a la Argentina. Es un plan económico que no le da ninguna señal positiva al turismo ni a la producción. No es más ajuste, sino volver a encender los motores productivos que en la Argentina son fundamentales”, indicó Katopodis.

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