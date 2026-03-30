Katopodis contra Milei: "La nafta en la Argentina ya es de las más caras del mundo"
El Ministro bonaerense se despachó contra el Presidente por el continuo aumento de los precios de los combustibles. "Están cobrando un impuesto que debería destinarse a mantener y ampliar las rutas, pero no hicieron 1 kilómetro nuevo ni arreglan lo que ya existe", lanzó.
“¡La nafta en la Argentina ya es de las más caras del mundo! Hacé algo, Milei. El golpe para quienes trabajan y producen se aceleró: desde que asumieron, la nafta aumentó más del doble que los salarios y la brecha se disparó desde diciembre. En los últimos 3 meses, subió 3 veces más que los sueldos”, expresó el Ministro de Infraestructura de la Provincia Gabriel Katopodis en redes sociales.
Y añadió: “Aquí lo estamos viviendo: en marzo la nafta aumentó casi un 20% y superó los $2.000 por litro”.
“Mientras la recaudación cae por el parate de la producción, el Impuesto a los Combustibles no para de subir: pasó del 10% del precio final en 2022 al 22% en marzo de 2026. Hoy, en un litro de $2.000, son alrededor de $400”, continuó el funcionario de Axel Kicillof.
“Pagamos el impuesto para arreglar las rutas cada vez que cargamos nafta, pero están abandonadas. Con ese porcentaje destinado a obras, se podrían tomar medidas a favor de los transportes esenciales para que la gente viva mejor”, concluyó.
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