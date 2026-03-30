“¡La nafta en la Argentina ya es de las más caras del mundo! Hacé algo, Milei. El golpe para quienes trabajan y producen se aceleró: desde que asumieron, la nafta aumentó más del doble que los salarios y la brecha se disparó desde diciembre. En los últimos 3 meses, subió 3 veces más que los sueldos”, expresó el Ministro de Infraestructura de la Provincia Gabriel Katopodis en redes sociales.

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Y añadió: “Aquí lo estamos viviendo: en marzo la nafta aumentó casi un 20% y superó los $2.000 por litro”.

“Mientras la recaudación cae por el parate de la producción, el Impuesto a los Combustibles no para de subir: pasó del 10% del precio final en 2022 al 22% en marzo de 2026. Hoy, en un litro de $2.000, son alrededor de $400”, continuó el funcionario de Axel Kicillof.

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“Pagamos el impuesto para arreglar las rutas cada vez que cargamos nafta, pero están abandonadas. Con ese porcentaje destinado a obras, se podrían tomar medidas a favor de los transportes esenciales para que la gente viva mejor”, concluyó.

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