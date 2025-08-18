Gabriel Katopodis y los candidatos al Concejo de San Miguel, Juanjo Castro y Celeste Ortiz, caminaron por el distrito, conversaron con comerciantes y visitaron ferias.

“Arrancamos este domingo en San Miguel, para conversar con vecinos y comerciantes de si están peor o mejor en estos dos años. Y la verdad es que Milei es una desgracia", expresó el Ministro de Axel Kicillof, ex Intendente de San Martín y candidato a Senador.

En este sentido, añadió: “Lo que tenemos que explicarle a la gente es que adentro del cuarto oscuro hay una boleta celeste para frenar a Milei”. "Vamos a convocar a cada vecino a votar por ella, en defensa de su familia y de sus hijos, con la esperanza de que merecemos vivir mejor”, concluyó Katopodis.

