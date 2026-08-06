El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció que presentará una denuncia judicial contra las expresiones realizadas en el streaming Carajo, durante una emisión del programa La Trinchera, donde se realizaron comentarios sobre el Conurbano bonaerense que generaron críticas y cuestionamientos.

Ads

A través de su cuenta de X, el funcionario de Axel Kicillof sostuvo que “hay discursos que estamos escuchando que me preocupan cada vez más y no los quiero dejar pasar” y afirmó que “no podemos normalizar cualquier cosa”.

La polémica surgió luego de que el abogado Alejandro Sarubbi Benítez realizara una serie de planteos sobre el Conurbano durante la transmisión, donde mencionó alternativas como la “esterilización”, la construcción de un muro de 15 metros con francotiradores y hasta la posibilidad de “tirar napalm desde aviones”.

Ads

Puede interesarte

Katopodis cuestionó ese tipo de expresiones y sostuvo que forman parte de discursos que “generan odio y miedo, que denigran y causan dolor”.

“No quiero que se diga que ningún argentino o argentina es menos que nadie por el lugar donde nació, si es rico o pobre o cuál es su historia de vida”, expresó el ministro, y agregó: “Mucho menos voy a permitir que se estigmatice a ningún vecino de la provincia de Buenos Aires”.

Ads

En su mensaje, el funcionario bonaerense defendió el rol de la Provincia y destacó que representa “el 40 por ciento de la Argentina”, además de señalar su aporte productivo, exportador, científico y cultural.

Hay discursos que estamos escuchando que me preocupan cada vez más y no los quiero dejar pasar.



No podemos normalizar cualquier cosa.



Desde que asumió la Presidencia Javier Milei, y como parte de un movimiento político global, hay sectores que ponen en circulación palabras… https://t.co/WF3xkMGe0s — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 5, 2026

“Acá están nuestras universidades y empresas que usan tecnología de punta. Acá están nuestros científicos y nuestros deportistas de excelencia. Acá hay cultura y amor por esta Patria”, afirmó.

Finalmente, Katopodis informó que decidió avanzar con una denuncia para que la Justicia determine “si instigó públicamente a cometer delitos y si incurrió en discriminación y violencia colectiva”, conductas que, según señaló, están contempladas por la legislación vigente.

Ads

“Es hora de trazar líneas rojas que no se pueden cruzar. No se puede decir y hacer cualquier cosa”, concluyó.